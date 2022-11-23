Sektörün en ağır fuarı kapılarını Bursa'da açtı 

Doğal taş sektörünün heyecanla beklenen buluşması Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı 6. kez kapılarını açtı.BURSA (İGFA) - Blok mermer, limestone, oniks, iş ve ocak makineleri, sektörel dernekler ve yayınların profesyonel ziyaretçilerle buluşacağı Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerine 6. kez kapılarını açtı.

40’ın üzerinde ülkeden ziyaretçinin katılacağı fuar, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da çok sayıda dış ticaret bağlantısına sahne olması bekleniyor.

Fuarın açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir, fuara 40’ın üzerinde ülkeden katılımcının geldiğini belirterek, fuarın Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin de marka değerini yükselteceğine vurgu yaptı. Bursa Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu ise fuarda Türkiye’nin her bölgesinden farklı renk ve desende 2200 adet mermerin görücüye çıkacağına dikkat çekti.

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, ülkemizin neredeyse tüm ocaklarından çıkarılan yüzlerce yeni renkte, A kalitede 2.200 blok mermerin, ocaklardan çıkarıldıkları halleri ile 7 ayrı salon ve açık sergileme alanından oluşan 50 bin m2’lik fuarda yer alacağını belirterek, “Fuar kapsamında birbirinden değerli taşlar ilk kez görücüye çıkıyor. Fuarımızın ülkemizin ihracatına katkı sağlaması en büyük hedefimiz. Bu önemli etkinlikte yurt içi ve yurt dışındaki firmalar birbirleri ile iş birliği yapacaklar. Fuarın son gününe kadar yoğun bir katılım bekliyoruz” dedi.

MADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu, Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı’na 2.000 tır ile 2200 adet blok mermerin geldiğini ifade ederek, “Bu mermerlerin piyasa değeri yaklaşık 8 ile 10 milyon dolar değerinde. Böylesine büyük bir ticaret hacmi, döviz anlamında da ülkemize büyük katkılar sağlayacaktır” diye konuştu. Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Alimoğlu, mermer sektörünün katma değerinin oldukça yüksek olduğunu ifade ederek, Blok Mermer Fuarı’nın sektörün gelişimine büyük katkılar sağlayacağına dikkat çekti.

Fuar, dört gün boyunca 10.00-18.30 arası ziyaret edilebilecek.