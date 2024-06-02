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Sektör Uzakdoğu’da büyümek istiyor

Türkiye, 2024 yılının geride kalan döneminde meyve sebze mamulleri ihracatını % 24’lük artışla 880 milyon dolardan 1,1 milyar dolara taşırken, Uzakdoğu'ya ihracatını % 38,5 artırarak 56,5 milyon dolardan 78,5 milyon dolara yükseltti

EKONOMİ 02.06.2024, 09:10
Sektör Uzakdoğu’da büyümek istiyor

Türkiye, 2024 yılının geride kalan döneminde meyve sebze mamulleri ihracatını % 24’lük artışla 880 milyon dolardan 1,1 milyar dolara taşırken, Uzakdoğu'ya ihracatını % 38,5 artırarak 56,5 milyon dolardan 78,5 milyon dolara yükseltti.İZMİR (İGFA) - Türkiye’ye kazandırdıkları yıllık döviz tutarı 6 milyar doları aşan taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin ihracatında Uzakdoğu pazarının payı ortalamanın üzerinde artıyor.

Meyve sebze mamulleri ihracatında Türkiye’nin lideri olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 28-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında Çin'in Şanghay kentinde, düzenlenen Sial 2024 Şanghay Fuarı’na katılarak, Türkiye’nin Çin’e meyve sebze mamulleri ihracatını daha da artırması için Uzakdoğu pazarındaki pazarlama faaliyetlerine yeni bir halka ekledi.

TURŞU VE SOS GRUPLARINA YOĞUN İLGİ VARDI

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Sial 2024 Şanghay Fuarı’nda Türkiye’nin ihracatında dünya lideri olduğu turşular ve sos gruplarına yoğun ilgi olduğunu kaydetti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 2024 yılında 1 Ocak – 28 Mayıs tarihleri arasında 417 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatına imza attığını dillendiren Uçak, yıllık bazda meyve sebze mamulleri ihracatlarının 1 milyar 21 milyon dolara ulaştığını, Türkiye ihracatından yüzde 38 pay aldıklarını dile getirdi.

UR-GE VE TURQUALITY PROJESİYLE 500 MİLYON DOLAR İHRACATA ULAŞACAKLAR

Türkiye’nin yıllık 60 milyon tona ulaşan meyve sebze üretiminin yüzde 10’luk kısmını taze meyve sebze olarak ihraç ettiklerini ve yıllık 3,5 milyar dolar döviz getirisi sağladıklarını aktaran Uçak, “60 milyon tonluk rekoltenin daha katma değerli hale gelmesi için dondurarak, kurutarak, konserve yaparak değerlendiriyoruz. Turşu, salça, meyve suyu, közlenmiş sebzeler, dondurulmuş sebzeler ve meyveler şeklinde işleyen dünyanın en modern üretim tesislerine sahibiz. Amerika, İngiltere, AB ülkeleri, Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerinde gücümüzü artırmak için fuarlara katılıyoruz. İhracatçı firmalarımızın kümelenerek yetkinliklerini artırdıkları ve pazarlama yaptıkları Ticaret Bakanlığımızca desteklenen UR-GE Projelerine 41 firmamızın katılımıyla Turkish Fresh and Processed Fruits and Vegetables Cluster isimli dördüncü UR-GE Projemizi başlattık. Günümüzde yıllık 200 milyon dolar seviyesinde ihracat yaptığımız Asya Pasifik pazarında 500 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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