Sektör R+T Turkey'i bekliyor

Güneşten koruma ve otomatik kapı sistemleri alanında Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki tek uluslararası ticaret fuarı R+T Turkey için geri sayım başladı. Fuar, 14-16 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.İSTANBUL (İGFA)- Sektörün lider firmalarının yer aldığı fuar; yatırımcı, üretici, perakendeci, bayi, satış mağazası, toptancı, distribütör, mimar, iç mimar, inşaat mühendisi gibi tüm sektör ilgililerini sektörün tek uluslararası ticaret platformunda bir araya getirecek.

Güneşten koruma ve otomatik kapı sistemleri alanında Avrasya’nın tek uluslararası ticaret fuarı olan R+T Turkey, 6. kez yeni ihracat kapıları için önemli bir platform sunacak.

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Genel Müdürü Ufuk Altıntop, “R+T Turkey’i ilk olarak 2013’te düzenlediğimizden beri sektördeki birçok katılımcımızın ihracat potansiyelini arttırmasına katkıda bulunduk. Bu da organizatör olarak bizler için R+T Turkey’in iş başarısını üst düzeylere getirdiğini doğruluyor,” diye belirtiyor.

Geçtiğimiz yıl yabancı ziyaretçi sayısını rekor seviyeye çıkardıklarını vurgulayan Altıntop bu başarıyı şu sözlerle özetledi:

“Ziyaretçilerimizin yüzde 42’sini yabancı satın alma temsilcileri oluşturdu. Bu durumun katılımcılarımızın ihracat hedefleri açısından oldukça olumlu fırsatlar sunduğunu düşünüyoruz. Fuar, yeni ve gelişmekte olan pazarlarda mevcut işbirliklerini büyütme ve işbirliği sağlama fırsatları sunuyor. 2022’de en çok ziyaretçi gelen on ülke Romanya, Rusya, Bulgaristan, Yunanistan, Almanya, İsrail, İran, Fas, Birleşik Krallık ve Ürdün oldu. Avrupa pazarından fuarımıza ilgi gösteren diğer ülkeler arasında; Norveç, İsveç, Danimarka, Hollanda, Fransa, Avusturya, İspanya, İtalya, Portekiz ve Polonya bulunuyor”