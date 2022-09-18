Sektör öncüleri Ekim'de Bodrum'da buluşacak

Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ile Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) ortaklığında bu yıl 9’uncusu düzenlenecek GESİFED-BESİAD İş İnsanları Zirvesi, 27-29 Ekim tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleştirilecek.MUĞLA (İGFA) - Pandemi öncesinde BESİAD tarafından her yıl Bodrum’da düzenli olarak gerçekleştirilen iş insanları zirvesi, bu yıl GESİFED-BESİAD ortaklığında gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Bodrum’da düzenlenecek 9. GESİFED-BESİAD İş İnsanları Zirvesi, 27-29 Ekim tarihleri arasında Xanadu Otel’de gerçekleştirilecek.

TR32 bölgesi olarak bilinen Aydın, Muğla ve Denizli illerindeki iş insanlarının ulusal ve uluslararası yatırımcılar ile bir araya geleceği zirve, yüz yüze görüşmeler, paneller, gala ve Mavi Tur gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Ulusal ve uluslararası firmaların yer alacağı zirvede katılımcılara yeni ticari fırsatlar sunduklarının altını çizen GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Mersin, “Katılımcıların buradaki en önemli kazancı, çok ciddi anlamda bir network elde edecek olmaları. Kendi pazarları dışına açılma imkânı elde ederek, ulusal anlamda Muğla, Denizli ve Aydın, uluslararası anlamda ise Romanya, Kosova, Azerbaycan, Ukrayna ve Moldova ile yeni anlaşmaları yapma imkânı yakalayacaklar. Bu yılki zirvemiz, iş insanlarına kendi sektörlerinin dışına atılma olanağı da sağlıyor” diye konuştu.

BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nazlıoğlu ise, hedeflerinin Bodrum iş dünyasını Türkiye’nin her yerinden yeni firma ve yatırımcılar ile buluşturarak iş ağlarının gelişmesini sağlamak olduğunu kaydederek, daha önce gerçekleştirdikleri 8 zirvede amaçlarına ulaştıklarını söyledi.