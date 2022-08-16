Sektör Moskova'da buluşacak

Un, Yem, Tahıl İşleme ve Değirmencilik sektörü Moskova’da buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Üretiminin yüzde 90’ını ihraç ederek küresel pazarda yıllık 1 milyar dolarlık ihracat rakamını geçen yerli un, yem, tahıl işleme makinaları ve değirmen üreticileri, yaklaşık 130 milyon tonluk tahıl rekoltesiyle dünyanın en önemli ilk 5 üretici ülkesi arasında yer alan Rusya pazarında daha fazla yer alacak.

Türkiye’nin girişimleriyle imzalanan tahıl koridoru anlaşmasıyla bölgede oluşan ılımlı iklim ve tekrar dünya gündeminin merkezine yerleşen gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretimin önemi, ortalama 130 milyon tonluk tahıl rekoltesine sahip Rusya pazarında yerli üreticilerimize büyük potansiyeller sunacak.

Sektörün dünyadaki en büyük fuarı olan İDMA; yerli un, yem, tahıl işleme makinaları ve değirmen üreticilerini, dünyanın tahıl deposu Rusya pazarıyla buluşturacak.

Dünya ihracatında Çin’in ardında ikinci sırada yer alan yerli üreticiler; 30 Kasım - 2 Aralık 2022 tarihleri arasında Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleşecek İDMA Rusya’yla dünya liderliği hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Türk değirmencilik sektörünün, dünyanın en önemli tedarikçileri arasında yer aldığını belirten Parantez Fuarcılığın bağlı olduğu HAGE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Kalkan, dünyada un üretimi yapılan her iki fabrikanın bir tanesinde Türk üreticilerin imzası olduğuna dikkati çekerek, "Bu sebeple hali hazırda yerli firmalarımız bilinirlik, güvenilirlik, çeşitlilik ve kalite konularında önemli kazanımlara sahip. Artan gıda ihtiyaçları ve savunmacı gıda politikaları nedeniyle ülkeler, tahıl, yem, bakliyat gibi stratejik mamulleri ülkeler kendi toprakları üzerinde işlemek istiyor. Hali hazırda üretim yapan ancak tesislerinin makine parkurlarının güncellenmesine ihtiyaç duyan üreticilerle yeni tesisler kurmayı planlayan üreticileri, bu üretim tesislerini kuran değirmen, makine, silo tedarikçilerle İDMA’da bir araya getiriyoruz" diye konuştu.