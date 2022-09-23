Şeker Pancarı alım fiyatı açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, bu yılki şeker pancarı alım fiyatını ton başına 1.400 TL olarak belirlediklerini açıklarken, Çiğ Süt Destek Primi'ni 2,5 kat artırarak 50 kuruşa çıkardıklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Kars Şeker Fabrikası'nda şeker pancarı alım sezonunu başlatan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, bu yıl ki şeker pancarı alım fiyatlarını da açıkladı.

Bakan Kirişci, "Bu yıl ki şeker pancarı alım fiyatını ton başına 1400 lira olarak belirledik. Ayrıca, pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilerimize ton başına 50 lira kota tamamlama primi de ilave olarak verilecektir. Böylece şeker pancarı alım fiyatı, yüzde 245 artış ile ton başına 1450 lira olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ÇİĞ SÜT DESTEK PRİMİ DE ARTTI

Bu arada süt üreticilerine de müjde veren Bakan Kirişci, 15 Mayıs-30 Eylül döneminde litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2,5 kat artırarak 50 kuruşa çıkardıklarını açıkladı.