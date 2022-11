Şehirli çiftçiler Mahalle Bostanı’nda kış sebzeleri ekti

İzmir Büyükşehir Belediyesi kurduğu mahalle bostanlarıyla tarımsal üretim faaliyetini kent yaşamıyla birleştirdi. İlk ürünleri geçen Temmuz’da alan bölge halkı, kış ürünlerinin ekim ve dikimine de başladı. Kaybolmaya yüz tutan atalık tohumlardan sağlıklı ürünler yetiştirerek mutfağının ihtiyacını karşılayan yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in iyi, temiz ve adil gıdaya erişimi kolaylaştırmak amacı doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi’nin Kadifekale’de kurduğu mahalle bostanı, bölge halkını tarımla buluşturmayı sürdürüyor. “Başka Bir Tarım Mümkün” mottosuyla ve doğayla uyumlu kent anlayışı doğrultusunda, 60 parselde kış sebzelerinin ekim ve dikim faaliyetleri başladı. Belediyenin fide ve tohum desteğiyle belirlenen sebze fidelerini eken yurttaşların heyecanına, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer de ortak oldu. Kadınlarla fideleri toprakla buluşturan Neptün Soyer, projenin önemine değinerek, şunları söyledi: “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu projeyi Seferihisar’da başlatarak bütün Türkiye’ye bir mesaj vermişti. Biz kooperatif olarak ülkenin neresine gitsek, kent bostanları, okul bahçeciliği gibi çalışmalarla karşılaşıyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor.”

“Tüketicinin bilinçli olması önemli” Kooperatiflerin bu işin üretici tarafında olduğunu ancak tüketicinin de bilinçli olması, ürünün toprakla nasıl buluştuğunu, ürünlerin nasıl yetiştiğini küçük yaşlarda bilmesi gerektiğini vurgulayan Neptün Soyer, “Marulun toprak ve su ile buluştuktan sonra gerçek lezzetini bilmesi önemli. Belki ileride aşçı olacaklar, iyi bir şef olacaklar, tabak hazırlayacaklar. Onun sadece bir şefin listesinden ibaret olmadığını, topraktaki ve doğadaki uyumuyla da ne kadar kıymetli olduğunu bilecekler” diye konuştu.

İyi, adil ve temiz gıda Bu projenin birçok ayağının bulunduğunu da ifade eden Neptün Soyer, “İzmir Köy-Koop Birliği ve kooperatiflerimiz olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Can Yücel Tohum Merkezi’ndeki takaslarla toplanan tohumları, toprakla buluşturduk. Kooperatif olarak ekonomik faydamızı önceliklendiriyoruz ama her kooperatifin olmazsa olmazı bir de sosyal faydası var. Burada ekonomik faydadan önce kentteki özellikle buradaki çocukların, hamile kadınların doğru beslenmesi önemli. Oluşacak hastalıklara karşı doğru beslenmesi, iyi, adil ve temiz gıdayla buluşması açısından da önemli. O kadar çok faydası var ki… Burada para ile karşılaştırılamayacak durumlar var. Biz de kooperatifler olarak sosyal yanımızı güçlendirmiş oluyoruz” dedi.

“İzmir’e inanılmaz katkısı var” Bayındır Çiçekçiler Kooperatifi (BAYÇİKOOP) Müdürü Bahar Akkuzu da çalışmalarda çok güzel yol kat ettiklerini belirterek, “Bölge açısından birçok faydası bulunuyor. Hem İzmir hem Bayındır’a inanılmaz katkısı var. Fidanlarımızı üretiyoruz, üreticilerimize dağıtım yapıyoruz” diye konuştu.

“Birlikte düşünüp üretiyoruz” İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadifekale Mercek Projesi Sorumlusu Ferhan Uzun ise Kadifekale Mahalle Bostanında kış deneyimini bu dönem yaşayacaklarını ifade etti. Ferhan Uzun, “Kadınlarla birlikte yaz döneminde olduğu gibi verimli bir ekim ve dikim dönemi geçeceğini umuyoruz. Onlardan aldığımız talepleri bizler bilgi birikimi, deneyim ve imkanlarımız ölçüsünde üretiyoruz. Birlikte düşünüyoruz ve birlikte üretiyoruz” dedi.

Çocuklar da toprakla buluştu Bu dönem ilkokul öğrencilerini de projeye dahil ettiklerini söyleyen Uzun, “Zübeyde Hanım İlkokulu öğrencilerine bostanda yer ayrıldı. Çocuklar da üretecek. Çocuklara ait iki teras belirlendi. Ekimler onlarla yapıldı ve çocuklarla birlikte büyütülecek. Tarım atölyelerine, doğa atölyelerine başlayacağız. Çocukların toprağa temas etmelerini, bitkilerin nasıl büyüdüğünü görmelerini istiyoruz. Önemli bir deneyim olacak. Kadifekale’yi birlikte değiştireceğiz” diye konuştu.

Atalık tohumlar yeniden can buluyor Can Yücel Tohum Merkezi’nden Ahmet Özdemir atalık tohumları BAYÇİKOOP ile yürüttükleri ortak çalışma sonucu fide haline getirdiklerini, bunları da Kadifekale’de yurttaşların toprakla buluşturmasını sağladıklarını vurguladı. Özdemir, “Burada ekimi yapılan birçok tohum, kaybolmaya yüz tutan tohumlar. Eski yağlı marul dediğimiz, göbekli marul çeşitleri var. Kaybolmaya yüz tutan kıvırcık tere dediğimiz bir çeşit var. Yine bu alanda can buldu. Kış karpuzu, mor renkli bakla, Anadolu’ya özgü kaybolmaya yüz tutan birçok tohuma Can Yücel Tohum Merkezi olarak hayat verdik, çoğalttık” dedi.

“Bölge halkı değerli olduğunu hissediyor” Konak Aziziye Mahalle Muhtarı Özlem Kanmetin de insanların toprağa dokunmaya ihtiyacının olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Eskiden insanlar leğenlerde sebze ekerdi. Şimdi burada ekim yapılıyor. Bu proje yurttaşlara çok büyük mutluluk veriyor, ben de çok gururlanıyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in böyle bir proje hayata geçirmesi çok kıymetli. Her projesinde burada yaşayan insanların değerli olduğunu hissettiriyor.”

Mutfağa bereket geldi Mahalle Bostanı’nda ekim yapan evli ve 3 çocuk annesi Suat Demir, “Burada sebze ekiyoruz ve yetiştirdiğimiz ürünleri evimize götürüyoruz. Komşularımızla da paylaşıyoruz. Çok mutluyuz. Çok önemli bir çalışma. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Kışlıklar Mahalle Bostanı'ndan Mine Solmaz da Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı imkanlardan faydalandıklarını ifade ederek, “Kışlık ürünleri ekiyoruz. Yazın patlıcan, salatalık, domates ektik ve ürünleri aldık. Şimdi de kışlık ürünlere geçtik. Sulamayı zaten belediye yapıyor. Biz de ürünleri toplayıp afiyetle yiyoruz. Evimize de çok güzel bir katkı oluyor. Ben burada salatalık ekimi yapmıştım. Bütün yaz salatalık ihtiyacını buradan karşıladım” diye konuştu. Özge Gergin ise kışlık ürünleri ektiklerini dile getirerek, şunları söyledi: “Çok güzel bir çalışma, çocuklarımızla birlikte geliyoruz. Mutfak ihtiyaçlarımızın önemli bir bölümünü de karşılıyor. Kışlık konservelerimin büyük bir bölümünü burada elde ettiğim ürünlerle yaptım. Çok iyi oldu.”

Ürünleri komşularıyla da paylaştı Yurdagül Eren ise şu ifadeleri kullandı: “Yazın bu bostanda ekim yaptım. Bamyalarımı poşetledim, dolaba koydum. Salatalıklardan ve domateslerden turşu yaptım. Bazı ürünleri kuruttum. Arkadaşlarıma da verdim. Biber, kavuna kadar birçok üründen faydalandım. Çok memnunum. Sebzeye neredeyse para vermedim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyorum. Bu ekonomik zorluklar içerisinde mutfağımıza katkı oldu. Şimdi de kışlık ürünleri diktik.”

Büyükşehir geçen Mayıs ayında başlamıştı İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Çözüm Ekibi, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, İZDOĞA, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ortaklığında kurulan bostan için çalışmalar geçen Mayıs ayında başlamıştı.