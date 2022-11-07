Son Dakika

Şehirli çiftçiler Mahalle Bostanı’nda kış sebzeleri ekti

EKONOMİ 07.11.2022, 07:33
Şehirli çiftçiler Mahalle Bostanı’nda kış sebzeleri ekti

İzmir Büyükşehir Belediyesi kurduğu mahalle bostanlarıyla tarımsal üretim faaliyetini kent yaşamıyla birleştirdi. İlk ürünleri geçen Temmuz’da alan bölge halkı, kış ürünlerinin ekim ve dikimine de başladı. Kaybolmaya yüz tutan atalık tohumlardan sağlıklı ürünler yetiştirerek mutfağının ihtiyacını karşılayan yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in iyi, temiz ve adil gıdaya erişimi kolaylaştırmak amacı doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi’nin Kadifekale’de kurduğu mahalle bostanı, bölge halkını tarımla buluşturmayı sürdürüyor. “Başka Bir Tarım Mümkün” mottosuyla ve doğayla uyumlu kent anlayışı doğrultusunda, 60 parselde kış sebzelerinin ekim ve dikim faaliyetleri başladı. Belediyenin fide ve tohum desteğiyle belirlenen sebze fidelerini eken yurttaşların heyecanına, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer de ortak oldu. Kadınlarla fideleri toprakla buluşturan Neptün Soyer, projenin önemine değinerek, şunları söyledi: “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu projeyi Seferihisar’da başlatarak bütün Türkiye’ye bir mesaj vermişti. Biz kooperatif olarak ülkenin neresine gitsek, kent bostanları, okul bahçeciliği gibi çalışmalarla karşılaşıyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor.”

“Tüketicinin bilinçli olması önemli” Kooperatiflerin bu işin üretici tarafında olduğunu ancak tüketicinin de bilinçli olması, ürünün toprakla nasıl buluştuğunu, ürünlerin nasıl yetiştiğini küçük yaşlarda bilmesi gerektiğini vurgulayan Neptün Soyer, “Marulun toprak ve su ile buluştuktan sonra gerçek lezzetini bilmesi önemli. Belki ileride aşçı olacaklar, iyi bir şef olacaklar, tabak hazırlayacaklar. Onun sadece bir şefin listesinden ibaret olmadığını, topraktaki ve doğadaki uyumuyla da ne kadar kıymetli olduğunu bilecekler” diye konuştu.

İyi, adil ve temiz gıda Bu projenin birçok ayağının bulunduğunu da ifade eden Neptün Soyer, “İzmir Köy-Koop Birliği ve kooperatiflerimiz olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Can Yücel Tohum Merkezi’ndeki takaslarla toplanan tohumları, toprakla buluşturduk. Kooperatif olarak ekonomik faydamızı önceliklendiriyoruz ama her kooperatifin olmazsa olmazı bir de sosyal faydası var. Burada ekonomik faydadan önce kentteki özellikle buradaki çocukların,  hamile kadınların doğru beslenmesi önemli. Oluşacak hastalıklara karşı doğru beslenmesi, iyi, adil ve temiz gıdayla buluşması açısından da önemli. O kadar çok faydası var ki… Burada para ile karşılaştırılamayacak durumlar var. Biz de kooperatifler olarak sosyal yanımızı güçlendirmiş oluyoruz” dedi.

“İzmir’e inanılmaz katkısı var” Bayındır Çiçekçiler Kooperatifi (BAYÇİKOOP) Müdürü Bahar Akkuzu da çalışmalarda çok güzel yol kat ettiklerini belirterek, “Bölge açısından birçok faydası bulunuyor. Hem İzmir hem Bayındır’a inanılmaz katkısı var. Fidanlarımızı üretiyoruz, üreticilerimize dağıtım yapıyoruz” diye konuştu.

“Birlikte düşünüp üretiyoruz” İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadifekale Mercek Projesi Sorumlusu Ferhan Uzun ise Kadifekale Mahalle Bostanında kış deneyimini bu dönem yaşayacaklarını ifade etti. Ferhan Uzun, “Kadınlarla birlikte yaz döneminde olduğu gibi verimli bir ekim ve dikim dönemi geçeceğini umuyoruz. Onlardan aldığımız talepleri bizler bilgi birikimi, deneyim ve imkanlarımız ölçüsünde üretiyoruz. Birlikte düşünüyoruz ve birlikte üretiyoruz” dedi.

Çocuklar da toprakla buluştu Bu dönem ilkokul öğrencilerini de projeye dahil ettiklerini söyleyen Uzun, “Zübeyde Hanım İlkokulu öğrencilerine bostanda yer ayrıldı. Çocuklar da üretecek. Çocuklara ait iki teras belirlendi. Ekimler onlarla yapıldı ve çocuklarla birlikte büyütülecek. Tarım atölyelerine, doğa atölyelerine başlayacağız. Çocukların toprağa temas etmelerini, bitkilerin nasıl büyüdüğünü görmelerini istiyoruz. Önemli bir deneyim olacak. Kadifekale’yi birlikte değiştireceğiz” diye konuştu.

Atalık tohumlar yeniden can buluyor Can Yücel Tohum Merkezi’nden Ahmet Özdemir atalık tohumları BAYÇİKOOP ile yürüttükleri ortak çalışma sonucu fide haline getirdiklerini, bunları da Kadifekale’de yurttaşların toprakla buluşturmasını sağladıklarını vurguladı. Özdemir, “Burada ekimi yapılan birçok tohum, kaybolmaya yüz tutan tohumlar. Eski yağlı marul dediğimiz, göbekli marul çeşitleri var. Kaybolmaya yüz tutan kıvırcık tere dediğimiz bir çeşit var. Yine bu alanda can buldu. Kış karpuzu, mor renkli bakla, Anadolu’ya özgü kaybolmaya yüz tutan birçok tohuma Can Yücel Tohum Merkezi olarak hayat verdik, çoğalttık” dedi.

“Bölge halkı değerli olduğunu hissediyor” Konak Aziziye Mahalle Muhtarı Özlem Kanmetin de insanların toprağa dokunmaya ihtiyacının olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Eskiden insanlar leğenlerde sebze ekerdi. Şimdi burada ekim yapılıyor. Bu proje yurttaşlara çok büyük mutluluk veriyor, ben de çok gururlanıyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in böyle bir proje hayata geçirmesi çok kıymetli. Her projesinde burada yaşayan insanların değerli olduğunu hissettiriyor.”

Mutfağa bereket geldi Mahalle Bostanı’nda ekim yapan evli ve 3 çocuk annesi Suat Demir, “Burada sebze ekiyoruz ve yetiştirdiğimiz ürünleri evimize götürüyoruz. Komşularımızla da paylaşıyoruz. Çok mutluyuz. Çok önemli bir çalışma. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Kışlıklar Mahalle Bostanı'ndan Mine Solmaz da Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı imkanlardan faydalandıklarını ifade ederek, “Kışlık ürünleri ekiyoruz. Yazın patlıcan, salatalık, domates ektik ve ürünleri aldık. Şimdi de kışlık ürünlere geçtik. Sulamayı zaten belediye yapıyor. Biz de ürünleri toplayıp afiyetle yiyoruz. Evimize de çok güzel bir katkı oluyor. Ben burada salatalık ekimi yapmıştım. Bütün yaz salatalık ihtiyacını buradan karşıladım” diye konuştu. Özge Gergin ise kışlık ürünleri ektiklerini dile getirerek, şunları söyledi: “Çok güzel bir çalışma, çocuklarımızla birlikte geliyoruz. Mutfak ihtiyaçlarımızın önemli bir bölümünü de karşılıyor. Kışlık konservelerimin büyük bir bölümünü burada elde ettiğim ürünlerle yaptım. Çok iyi oldu.”

Ürünleri komşularıyla da paylaştı Yurdagül Eren ise şu ifadeleri kullandı: “Yazın bu bostanda ekim yaptım. Bamyalarımı poşetledim, dolaba koydum. Salatalıklardan ve domateslerden turşu yaptım. Bazı ürünleri kuruttum. Arkadaşlarıma da verdim. Biber, kavuna kadar birçok üründen faydalandım. Çok memnunum. Sebzeye neredeyse para vermedim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyorum. Bu ekonomik zorluklar içerisinde mutfağımıza katkı oldu. Şimdi de kışlık ürünleri diktik.”

Büyükşehir geçen Mayıs ayında başlamıştı İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Çözüm Ekibi, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, İZDOĞA, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ortaklığında kurulan bostan için çalışmalar geçen Mayıs ayında başlamıştı.

Yorumlar (0)
16
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Galatasaray 12 24
3. Başakşehir 11 23
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Sivasspor 12 10
17. Hatayspor 11 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 13 34
2. Real Madrid 12 32
3. Atletico Madrid 13 24
4. Real Betis 13 24
5. Osasuna 13 23
6. Real Sociedad 13 23
7. Athletic Bilbao 13 21
8. Villarreal 13 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Real Valladolid 13 17
11. Valencia 13 16
12. Mallorca 13 16
13. Getafe 13 14
14. Girona 13 13
15. Almeria 13 13
16. Espanyol 13 12
17. Sevilla 13 11
18. Celta Vigo 13 11
19. Cadiz 13 11
20. Elche 13 4