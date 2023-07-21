Şehir içi lojistikte elektrik araç kullanan ilk marka oldu

Ford Otosan iş birliği ile şehir içi lojistik operasyonunda elektrikli araç kullanan ilk marka Algida Türkiye oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin dondurmacısı Algida, Ford Otosan ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle yüzde yüz elektrikli Ford E-transit araçları, dağıtım ağına katarak bir ilke imza attı.

Araçların teslim töreni, Rahmi Koç Müzesi’nde, Unilever Türkiye, Algida ve Ford Otosan yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

Unilever Türkiye ve Orta Doğu Dondurma Genel Müdürü Toloy Tanrıdağlı “Türkiye’de bir ilke imza atıp dağıtım ağımıza kattığımız yüzde 100 elektrikli araçlarımızla, operasyonumuzdaki karbon salımını yılda yaklaşık 125 ton azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

Tanrıdağlı, “Türkiye’nin dondurmacısı Algida olarak hem ülkemize hem de dünyamızla mutluluğu paylaşırken, dünyanın önde gelen dondurma şirketi olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Ekosistemimize duyduğumuz saygıyı geçtiğimiz yıldan bu yana dünya genelindeki 3 milyon, Türkiye’deki 260.000 adet dondurma kabinimizin 1 senede harcadığı toplam enerjiyi hesaplayıp yenilenebilir enerjiye dönüştürürerek gösteriyoruz. Kabinlerimizin sarf ettiği enerji miktarı kadar yenilenebilir enerji üreten tesislere destek sağlayarak karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz. I-REC yenilenebilir enerji sertifikası ile satın aldığınız elektriğin uluslararası piyasalarda yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını belgeliyoruz. Bugün ise Ford Otosan iş birliği ile Türkiye'deki şehir içi araç filomuza ilk elektrikli araçları dahil ettik. Operasyonumuzdaki karbon salımını yılda yaklaşık 125 ton azaltmayı hedefliyoruz.” dedi.

Araçların devir teslim töreni sırasında Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, Unilever çatısı altındaki dondurma devi Algida ile iş birlikleri hakkındaki mutluluğunu aktardı.