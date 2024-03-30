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Seçimlerin kazananı baskı sektörü oldu

Türkiye'de yerel seçimler en çok baskı ve endüstriyel reklam sektörünü etkiliyor Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) ve FESPA Eurasia’nın verilerine göre sektörde yerel seçimler genel seçimlerin 3 katı hareket getiriyor Genel seçimlerde 5 milyon metrekarelik baskı yapılırken yerel seçimlerde aday sayısı nedeniyle 15 milyon metrekarelik baskı hacmine ulaşılıyor

EKONOMİ 30.03.2024, 15:14
Seçimlerin kazananı baskı sektörü oldu

Türkiye'de yerel seçimler en çok baskı ve endüstriyel reklam sektörünü etkiliyor. Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) ve FESPA Eurasia’nın verilerine göre sektörde yerel seçimler genel seçimlerin 3 katı hareket getiriyor. Genel seçimlerde 5 milyon metrekarelik baskı yapılırken yerel seçimlerde aday sayısı nedeniyle 15 milyon metrekarelik baskı hacmine ulaşılıyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye'de 31 Mart Yerel Seçimleri en çok baskı ve endüstriyel reklam sektörüne hareket kattı. Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) ve Avrasya’nın en büyük baskı fuarı FESPA Eurasia verilerine göre sektörde yerel seçimler genel seçimlerin 3 katı hareket getirdi. Genel seçimlerde 5 milyon metrekarelik baskı yapılırken yerel seçimlerde aday sayısı nedeniyle 15 milyon metrekarelik baskı hacmine ulaşıldı.

ARED ve FESPA Eurasia’nın sahip olduğu sektör verileri, Türkiye yerel seçimler özelinde çok önemli çıktılarla sektörün nabzını sundu. ‘Dönüşümü Hızlandırın’ sloganıyla bu yıl 11-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrasya’nın en büyük fuarı FESPA Eurasia’ya göre yerel seçimler piyasayı hareketlendirdi. FESPA Eurasia ve ARED verilerine göre genel seçimlerden farklı olarak yerel seçimler tabana yayıldığı ve aday sayısının fazla olması sebebiyle sektörü hareketlendirdi. Bu durum, sektördeki baskı hacminde dikkate değer bir artışa neden oldu. Genel seçimlere kıyasla, yerel seçimlerde baskı hacminde yaklaşık 3 kat artış yaşandı. Örneğin, genel seçim döneminde 5 milyon metrekarelik bir baskı hacmi gerçekleşirken, yerel seçimlerde bu rakam 15 milyon metrekareye kadar çıktı.

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MALZEME KULLANILDI

Yerel seçimlerde, özellikle tekstil malzemelere yapılan baskılar öne çıkıyor. Son dönemde, afişler ve bayraklar gibi geleneksel baskı malzemelerine tercih edilen tekstil baskılar, avantajlarıyla dikkat çekiyor. Tekstil malzemeler, doğal geri dönüşüm yetenekleri, çevre dostu olmaları, kullanım kolaylığı, hafiflik ve depolama avantajları gibi faydalar sunuyor. Ayrıca, tekstil malzemelerin dayanıklılığı ve uzun ömürlü olmaları tercih edilmelerini sağlıyor. Tekstil malzeme ile cephe giydirme de oldukça yoğun tercih ediliyor, doğru şekilde birleştirme yapılırsa ömrü de diğer malzemelere göre 2 katı daha uzun oluyor.

REKABET, BAŞA BAŞ OLAN ŞEHİRLERDE  

Seçim dönemlerinde baskı sektöründe hacim ve ciro açısından da artış yaşanıyor. Son yıllarda metrekare başına yapılan baskı ücretleri, önceki yıllara kıyasla önemli ölçüde arttı. Bu durum, sektördeki baskı hacminde bir düşüşe neden olurken, yerel seçimlerin sektörü canlandırdığı gözlemleniyor. Yerel seçimler diğer sektörlere göre baskı sektörüne yüzde 30 ek hareket getiriyor. Son dönemde branda ve folyoya göre tekstil baskı ve dijital mecraların payı artıyor.

Yerel seçimlerde en yoğun seçim propagandasının yapıldığı yerler genellikle büyükşehirlerde yaşanıyor. Ancak, dikkate değer bir rekabetin olduğu küçük şehirlerde de seçim çalışmaları yoğun bir şekilde yürütülüyor.
 

ADAYLAR 1-10 MİLYON TL ARASINDA HARCIYOR

Adaylık alanlarına göre tanıtım için 1 milyon ile 10 milyon arasında değişen rakamlar harcanıyor. Bu rakam da 5 yıl boyunca elde edecekleri maaş veya gelirin onda birine denk geliyor. Türkiye’de belediye ve muhtar adaylıklarının sayısı hesaplandığında araçlar, baskılı ürünlere ek harcamalar ve tüm seçim kampanyaları düşünüldüğünde toplam 500 milyon dolarlık harcama yapıldığı tahmin ediliyor. 

FESPA Eurasia Yönetim Kurulu Üyesi Levent Olcayto, “FESPA olarak yerel seçimlerin baskı sektörüne olan etkisini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye'deki seçim sürecinin, baskı sektörü üzerindeki etkilerini analiz ederken bu alanda sektörü geliştirmeye de devam edeceğiz. FESPA Eurasia, bu yıl da sektöre yön veren ve trendleri belirleyen fuar olacak” diyor.

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