Seçim sonuçları altın piyasasını etkileyecek mi?

Yerel seçimlerin ardından yeni haftada altında nasıl bir seyir bekleniyor?Ahmet GÜNAY/ Reyhan ÖZBAKIR HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yerel seçimlerin sona ermesiyle altın piyasasındaki hareketlenme merak konusu oldu. Düğün yapacak olanlar ile yatırımcılar başta olmak üzere vatandaşlar, altın piyasasını daha yakından takip etmeye başladılar.

Yerel seçimlerin ardından vatandaşlar, ekonomik gelişmeleri ve piyasaları daha yakından takip etmeye başladı. Özellikle uzun zamandır yükselişte olan altın, düğün yapacak olanlar ve yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Bursa Kapalıçarşı esnaflarından Kuyumcu Ahmet Karataş, seçim sonuçlarının altın piyasasına potansiyel etkilerini Herkes Duysun mikrofonuna değerlendirdi ve “Yerel seçimlerin altın piyasasına etki edeceğini düşünmüyorum. Genel seçim olsa çok büyük etki ederdi fakat yerel seçimler etki göstermez.” dedi.

Kuyumcu Karataş, altındaki hareketten dolayı maddi kayıp göstermeyecek ürünlerin daha sık tercih edildiğini kaydederek, “Altın piyasasında hızlı bir yükselme, hareket olduğu için kaybı fazla olmayan bilezik tarzı ürünlerimiz çok ilgi görüyor. Zaten bizim burada ekranımız var. İşimizde şeffaflığa önem gösteririz. Gelen müşterimiz geldiği gibi ekranı görüyor. Bütün çarşıda olduğu gibi biz de ürünümüzü en düşük fiyattan vermeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMDEN SONRA ALTINDA BİR GERİLEME GÖZLENDİ”

Bursa Kapalıçarşı kuyumcu esnaflarından Mithat Rızbanoğlu ise Altın’ın Türkiye ve dünya bazlı olarak iki şekilde değerlendirilebileceğini dile getirerek, “Dünya üzerinden baktığımızda Ons’un yükselmesi, altını hareketlendiriyor ama seçimden sonra bir gerileme gözlemlendi. Bu gerilemeden dolayı 33 bandını aşan dolar, şimdi 32 civarlarında dolanıyor. Tabii bu serbest piyasa, merkez bankası kuru bunlardan biraz daha düşük. Seçimden önceki dolar bazına baktığımızda esnaf biraz rahatladı ve dolar geriledi.” şeklinde konuştu.