Sebze üreticilerine zirai malzeme desteği

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından Kazanlı’da gerçekleşen ‘Akdeniz İlçesi Örtü Altı Sebze Üreticilerine Zirai Malzeme Dağıtım Töreni’ne katılarak, bölge üreticileriyle buluştu. Akdeniz’in bereketli topraklarında çiftçilik yapan 2 bin 438 üreticiye, Büyükşehir Belediyesi tarafından sera naylonu, sera ipi, mikrobiyal gübre ve yapışkan tuzak dağıtımı yapıldı.MERSİN (İGFA) - Kazanlı İlköğretim Okulu’nda gerçekleşen Zirai Malzeme Dağıtım Töreni’ne; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile muhtarlar ve çok sayıda üretici katıldı.

2 bin 438 üreticiye Büyükşehir’den destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere yapılan tarımsal destekler hakkında bilgi veren Başkan Seçer, “Sera ipi, sera naylonu, mikrobiyal gübre, yapışkan tuzak dağıtımlarıyla, toplam 2 bin 438 üreticiye Belediye olarak katkı yapıyoruz. Fide fidandan sera ipine, sera naylonu, yapışkan gibi birçok girdilere destek oluyoruz. Yine hayvancılığa önemli katkılar veriyoruz. Yaşanan ekonomik krize rağmen 3 yılda kent genelinde toplam 160 kilometre sulama borusu desteğinde bulunduk. Tüm girdi maliyetleri büyük oranda artış göstermesine rağmen, üreticimizin yanında olmak için desteklerimizi kesintisiz devam ettirdik” dedi.

Üreticiliğin zor bir iş olduğundan söz eden Başkan Seçer, “Aile işletmelerimize destek yapacağımız Kazanlı, bir üretim bölgesi. Burada örtü altı yetiştiricilik yapılıyor. Bu bölgeler sera bölgeleri. Turfanda sebze üretiliyor. Manava gittiğiniz zaman, burada üretilen sebzelerin raf değeri yüksektir, ama üretimi zordur. İlk yatırım maliyetleri yüksektir. Onun için zor bir iş” ifadelerine yer verdi.

“Tarımsal destekleri bölgelerin özelliklerine göre belirliyoruz”

Tarımın ve hayvancılığın her kolunu desteklediklerini belirten Başkan Seçer, “Tarımsal destekleri, bölgelerin özelliklerine göre belirliyoruz. Bu destekleri; küçük üretici, arkasında kendisine destek olan yerel bir gücün olduğunu bilsin diye yapıyoruz. Bu noktada bizim ana aktörlerimiz kadınlar. Kadınlarımızın ekonomik hayata katılmasını istiyoruz. Evin geçimine katkı yapsınlar, ayakları üzerinde dursunlar, kimseye muhtaç olmasınlar istiyoruz” dedi.

Bulundukları bölgeye önemli hizmetler yaptıklarını ifade eden Başkan Seçer, “Bu bölgelerin ihtiyacı çok. Maalesef ihmal edilmiş bölgelerde, büyük sorunları kucağımızda bulduk. Açıkçası bu bölge de onlardan bir tanesi. Zaten onun için biz önce adalet diyoruz. Bu bölgelere, özellikle yolla ilgili son 1 yıl içinde çok önemli ve değerli çalışmalar yaptık. Çok kaliteli yollar yaptık buralarda. Yağmur suyu sistemi yapacağımız 50. Yıl ve 75. Caddeler var. MESKİ bu konuda çalışıyor. Projesini bitirir bitirmez gündeme alacağız” diye konuştu.

“Sorunlu noktalarda yağmur suyu çalışmalarını bitirdik”

Başkan Seçer, bu bölgelere yapılan tarımsal destek ve yol çalışmalarının yanı sıra, altyapı hizmetlerine de ağırlık verdiklerini vurguladı. Geçmiş yıllarda Karacailyas’ta yaşanan yağmur suyu sorununu çözdüklerini hatırlatan Başkan Seçer, “Kentin tüm sorunlu noktalarında yağmur suyu çalışmalarını bitirdik. Karacailyas'ta da her yağmurda çok zarar veren büyük seller yaşanıyordu. O sıkıntıyı da zamanında bitirdik ve o günden bugüne her herhangi bir sorunumuz kalmadı. Ayrıca Kazanlı da dahil olmak üzere, içme suyu şebekelerinde muhtelif noktalarda yaşanan sıkıntılarla ilgili çalışmalarımız da sürüyor” diye konuştu.

Bölgede gerçekleştirilecek kanalizasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, “Kazanlı’nın da içinde yer aldığı Homurlu ve Adanalıoğlu’nu ilgilendiren, yaklaşık 130-140 milyon lira maliyetli kanalizasyon projemiz hazır. Son aşamasına geldik. İnşallah en kısa sürede onun da inşaatına başlayacağız” dedi.

“Başkanımızın tarımsal kimliği bizim için ön planda”

Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizim üretim alanlarımıza yapmış olduğu hizmetler gerçekten bizi gururlandırıyor. Onun tarımsal kimliği her zaman bizim için ön planda” dedi.

Adanalıoğlu Limonlu Mahalle Muhtarı İsa Sakar, “Başkanımızın tarımla ilgili çok büyük destekleri oldu. Bu projeler bir nebze de olsa küçük çiftçilere ilaç olmuştur. Bölgemiz hizmet almayan bir bölgeydi. Başkanımız geldikten sonra çok hizmetleri oldu, daha da hizmetleri olacak bundan eminiz” ifadelerini kullandı.

Kazanlı Cumhuriyet Mahalle Muhtarı İbrahim Koca da, “Geçen sene başlatılmış olan sera naylonu, sera ipi, mikrobiyal gübre desteği, çiftçilerimizin çok işine yaradı” diye konuştu ve mahallelerine yapılan özellikle yaya yolu, asfalt, bisiklet yolu gibi hizmetler için de teşekkür etti.