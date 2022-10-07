Şarj istasyonunda ilk diploma CV Charging Vehicles'den

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, hayata geçirdiği CV Charging Vehicles markası ile elektrikli araç şarj istasyonları ve istasyon ağı alanlarında detaylı çözümler sunacak.ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, elektrikli araçların şarj edilmesi için proje geliştirirken, bu kapsamda CV Charging Vehicles markasını hayata geçirdi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikada düzenlenen lansmanda elektrikli araç şarj istasyonları, şarj istasyonlarının sistemi, yazılımı ve mobil aplikasyonları hakkında bayilerimize bilgiler verildi.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme ve yenilikçilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. AR-GE çalışmalarıyla farklı projelere imza attıklarını dile getiren Sarvan, “Katma değerli ürünlerimiz ve başarılı çalışmalarımız ile sektör adına kazanımlar sağlamak adına çalışıyoruz. Sürekli kendimizi geliştiriyor ve yenilikçi ürünlerimiz ile sektörde fark yaratıyoruz” dedi.

Sürdürülebilir büyüme anlayışı çerçevesinde yol almayı ve verimlilik esaslı ürünler geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Sarvan, CV Charging Vehicles markasını hayata geçirdiklerini ve elektrikli araçlar şarj istasyonları sektöründe de faaliyet göstereceklerini söyledi.

Sarvan, yüksek hızlı şarj istasyonları ve elektrikli araç şarj noktaları gibi çözümler ile kullanıcılara yurt içi ve yurt dışında uzun soluklu hizmet sağlayacaklarını dile getirerek, “Sektörel yenilikleri yakından takip eden bir firma olarak, güçlü kadromuzla kullanıcılara en uygun sistemleri sunuyoruz. CV Charging Vehicles markamızla elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Karbon salınımını azaltarak gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma amacındayız” dedi.

Elektrikli araç şarj istasyonu ile elektrikli araçların şarj ihtiyacını temiz ve sürdürülebilir bir şekilde sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Sarvan, güneş paneli üretimindeki başarımızı şarj istasyonları sektöründe de sürdüreceklerini sözlerine ekledi.