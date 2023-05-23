Şap tehlikesi geçti, hayvan pazarları açılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü kararıyla Mart ayında ülke genelinde şap hastalığı ile mücadele kapsamında kapatılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı, hastalığın sönüşünün yapılmasıyla nedeniyle 24 Mayıs Çarşamba günü hizmete açılacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye'de de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle Muttalip yolu 2'nci kilometrede bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı, Tarım ve Orman Bakanlığı kararıyla aşılama kampanyası süresince kapatılmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Hayvan Pazarı’nın yeniden açılması ile ilgili Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen yazıda, “İlimizde çıkan şap hastalığı, 5996 Sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na uygun olarak 18/05/2023 tarihinde söndürülmüştür. Hastalığın kontrolü amacıyla oluşturulan bölgelerde alınan tedbirler kaldırılmış olup Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı 24/05/2023 tarihi itibariyle açılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Karar gereğinde 24 Mayıs Çarşamba günü açılacak olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı’nda, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirilerek, pazar alanı üreticilerin hizmetine hazır hale getirildi.