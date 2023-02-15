Şanlıurfa’da zabıtadan ortak denetim

Şanlıurfa’da Zabıta, Ticaret İl Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri Hal Pazarında ortak denetim yaptı. Yapılan denetimler kapsamında 23 komisyoncu, para cezasına çarptırıldı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa’da deprem ile birlikte yaş sebzelerde fiyatların aşırı yükseltildiğine yönelik ihbarları değerlendiren ekipler tarafından Hal Pazarında şok denetim yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı ekipler denetim için sabah saatlerinde Hal Pazarına gitti. Hal Müdürlüğünün de yer aldığı denetimde ekipler komisyoncuları tek tek inceledi.

Gün boyu süren denetimlerde 27 iş yerini denetleyen ekipler eksikliklerini tespit ettikleri 23 komisyoncuya ceza kesti.