Şanlıurfa fıstıkta iddialı

Türkiye fıstığının yüzde 50’sinin üretildiği, Şanlıurfa’da fıstık hasadı başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karagül diyarı sakin şehir Halfeti’de düzenlenen fıstık hasadına katılarak fıstık topladı.ŞANLIURFA (İGFA) - Karagülü ile dünyaya nam salan sakin şehir olarak bilinen Halfeti ilçesinde gerçekleştirilen fıstık hasadına katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül fıstık tarlasında bölgenin en kaliteli fıstığı kabul edilen Şanlıurfa Keten Köyneği fıstığının hasadını yaptı.

Fıstık hasadına katılarak üreticilere bol ve bereketli bir hasat geçirmelerini dileyen Başkan Beyazgül, Türkiye’deki fıstığın yüzde 50’sinin tek başına Şanlıurfa’da yetiştirildiğini söyledi.

Başkan Beyazgül“ Karagül şehrindeyiz. Sakin şehirdeyiz ve fıstık hasadındayız. Bütün güzelliklerin bir arada olduğu güzel bir ilçemizdeyiz. Fırat Nehri’nin hemen kenarında ve her yıl yüzbinlerce turisti ağırlayan bir ilçemizdeyiz. Fıstığımız hasada hazır. Burada ilk hasadımızı yaptık. Çiftçilerimize bereketli olmasını diliyoruz. Hayırlı kazançlar diliyoruz. Büyük emekler sarf ettiler. Bir yıl boyunca beklediler. Şuanda da ürünlerinin, mahsullerinin bir nevi sonucunu alıyorlar. Allah hayırlı kazançlar nasip etsin” ifadelerine yer verdi.

“ŞANLIURFA’DA YETİŞEN FISTIK DÜNYA’NIN EN LEZZETLİ FISTIĞIDIR”

Şanlıurfa’nın bir tarım şehri olduğunun altını çizen Başkan Beyazgül, “ Şanlıurfa tarımın, turizmin ve gastronominin şehridir. Şanlıurfa’da her şeyin en güzeli vardır. Çünkü 12 bin yıllık bir tarihe sahibiz. Birçok medeniyetler kurduk. Birçok medeniyetin kavşağında bulunuyoruz. Bu nedenle en güzelini bulmakla mahiriz. Türkiye fıstığının yüzde 50’sini Şanlıurfa yetiştiriyor. Şanlıurfa’nın yetiştirdiği fıstık dünyanın en lezzetli fıstığıdır. İncirimiz ve üzümümüz de bereketli topraklarımızda ve güneşimizde yetişiyor. Bu ürünlerimizin lezzetinin de bir emsali yoktur” diye konuştu.

“KETEN KÖYNEĞİ FISTIĞININ TESCİLİNİ İSTİYORUZ”

Şanlıurfa’nın tescilli lezzetlerinin sayısının artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Beyazgül, “ Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıurfa Keten Köyneği Fıstığı’nın Şanlıurfa adına tescilini istiyoruz. Şanlıurfa Keten Köyneği Fıstığının Türkiye’ye ve Dünya’ya daha iyi tanıtılması gerekiyor. Biliyoruz ki fıstık bizim vazgeçilmezimizdir. Birçok tatlıda kullanıyor ve kuruyemiş olarak da tüketiyoruz. Fıstık Şanlıurfa ekonomisine çok büyük bir katkı sağlamaktadır. Bu nedenle çiftçimizle tarımımızla uğraşanlarla el ele vermek de bizim borcumuzdur. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde Tarım Daire Başkanlığını kurduk. İnşallah çiftçilerimizle daha fazla dirsek temasında olacağız ve el ele vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Beyazgül’e, fıstık hasadında Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, STK temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar da katıldı.