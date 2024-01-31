Şanlıurfa'da suya suya yüzde 20 indirim

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağanüstü toplantısında suya yüzde 20 oranında indirim yapıldı. Büyükşehir Meclisi’nde oy birliğiyle alınan karar, 1 Şubat 2024 tarihi itibariyle uygulanacak.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde su kullanım ücretine yüzde 20 oranında indirim yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağanüstü toplandı. Meclis Başkan Vekili Serdar İzol’un Başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı Meclisi’nde suya indirim kararı oy birliğiyle kabul edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, toplantıda, halkın talebi doğrultusunda su ücretlerine yüzde 20'lik bir indirime gitme kararı aldıklarını belirtti.

ŞUSKİ Genel Müdürü Muhammed Said Güllüoğlu da maliyetler konusunda sunum yaparak, Meclis’i bilgilendirip, Şanlıurfa’nın Büyükşehirler arasında suyu en ucuza kullanan iller arasında olduğunu kaydetti.