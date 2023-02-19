Sanayicinin deprem fedakârlığı... İşlerini bırakıp tulum üretiyorlar

Sanayiciler, deprem bölgesinin öncelikli ihtiyaçlarına göre üretimlerini dönüştürmeye başladı.ANKARA (İGFA) - Otomobil koltuk kılıfı başta olmak üzere çeşitli teknik kumaşların üretimini yapan Diriliş Otomotiv, Ankara’da hem İvedik OSB’de faaliyetlerini yürütüyor. Farklı kumaşlardan yanmaz oto koltuk kılıfı üreten şirketin Genel Müdürü Gültekin, deprem sonrası üretimlerini nasıl dönüştürdüklerini anlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Gültekin, ilk etapta kendilerine ait olan TIR’ı mutfak haline getirmeyi planladıklarını anlatarak, “Ama bizim işimiz teknik tekstil üretmek, otomobil kumaşı üretip bunların döşemelerini imal ediyoruz burada, konfeksiyonunu yapıyoruz. Daha sonra dedik ki ‘Bizim işimiz bu değil, biz yemek falan servis edemeyiz.” dedi.

AFAD’ın internet sitesinden çadır ve uyku tulumu ihtiyacı olduğunu gördüklerini anlatan Gültekin, “Biz de tabii Sanayi Bakanlığı ile irtibata geçtik. Onlar dedi ki; ‘Uyku tulumu üretmeniz gerçekten faydalı olur.’ Biz de uyku tulumu üretmek için kolları sıvadık. Normalde bu bizim işimiz değil. Daha sonra kumaş tedarikine başladık.” diye konuştu.

TEDARİKÇİLER PARA ALMADI

Gültekin, uyku tulumunun içinde kullanıcıyı sıcak tutan özel bir elyaf bulunduğunu belirterek “Firmalardan fiyat toplarken bize ‘Biz yarısını alacağız.’ dediler. Fermuar firması dedi ki; ‘Biz tamamen bağış yapmak istiyoruz.’ Bu şekilde uyku tulumu yapmaya karar verdik.” dedi.

Günde yaklaşık bin adet uyku tulumu üretimine başladıklarını kaydeden Gültekin, “Şu anda 1 TIR’ımız hazırlanmak üzere içine 3 bin 500 adet uyku tulumu ile beraber deprem bölgelerine göndermeyi hedefliyoruz. Haftada 5 bin adetlik üretim planlıyoruz. Gece gündüz çalışıyor burası 24 saat, 3 vardiya şeklinde çalışıyor.” diye konuştu.