Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 824 yatırıma 'teşvik'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mayıs 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgelerine ait liste Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mayıs ayında 824 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Mayıs ayında 824 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 29 milyar 610 milyon 151 bin 557 lira olarak hesaplanırken, yatırımların gerçekleştirilmesiyle 21 bin 86 kişinin istihdam edilmesi planlandı.

Yayımlanan listede Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri AŞ'nin muhtelif illerde yapacağı bin adet elektrikli araç şarj ünitesi için 750 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi de yer aldı.

Bu arada yine bugünkü Resmi Gazete'de 4 bin 260 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 226 yatırım teşvik belgesi iptal edilirken, 238 yatırım teşvik belgesine de tamamlama vizesi verildi.

- 2022 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz. - 2022 Yılı Mayıs Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

- 2022 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.