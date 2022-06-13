Sanayi üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı

TÜİK, Nisan ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sanayi Üretim Endeksi, Nisan ayında aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklanan verilerine göre, Nisan ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8'e yükselirken, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 10,5 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4, imalat sanayisi sektöründe yüzde 11,9 arttığı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,4 azaldığı görüldü.

Bu arada mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Nisan ayında aylık aynı oranda kaldı. Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,4 ve imalat sanayisi sektörü endeksi yüzde 0,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 düşüş kaydetti.