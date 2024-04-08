Sanayi üretimi yıllık ve aylık artışta

TÜİK tarafından açıklanan Şubat ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerinde aylık ve yıllık bazda artış kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına yönelik Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,7 artış kaydetti.

Yıllık bazda yüzde 11,5 oranında artış gösteren sanayi üretimi aylık ise yüzde 3,2 oranında arttı.

Aylık bazda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ise, 2024 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.