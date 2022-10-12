Sanayi üretimi yıllık artışta

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Ağustos ayında sanayi üretimi aylık yüzde 2,4, yıllık yüzde 1 oranında büyüdü.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in yayımladığı Ağustos ayı sanayi üretimi endeksi verilerine göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 1,0 oranında arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı.

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı.

Sanayi üretim endeksi değişim oranları Ağustos ayında tabloya şöyle yansıdı: