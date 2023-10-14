Sanayi Tesislerinde Erken Uyarı Sistemi NOSAB’da konuşuldu

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi işbirliği ile Bursa’da deprem acil uyarı ve müdahale sisteminin genişletilmesi çalışmaların kapsamında NOSAB Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda bir toplantı düzenledi.BURSA (İGFA) - Organize sanayi bölgesi ve büyük sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, Bursagaz ve AFAD’la gerçekleştirdiği çalışmalarla şehrin farklı yerlerinde ivme ölçerler konuşlandırdıklarını bu sayının artırılması gerektiğini söyledi. Konuşmasına afet ve Bursa’nın deprem üretme potansiyeli hakkında bilgiler vererek başlayan Prof. Dr. Şerif Barış, “Bursa deprem riski yüksek bir kent. Erken Uyarı Sistemi ile hasarın nerede yoğunlaşacağını öngörebileceğiz. Ayrıca belirlenecek kriterlerle gaz ve elektrik kesilmesi, hareketli sistemlerin durması, kapıların açılması gibi fonksiyonları da sağlayabileceğiz. Bunun ardından ve Acil Müdahale Sistemini kurmayı planlayabiliriz” dedi.

Türkiye’de yerleşim ve sanayi için yer seçiminde afetlerin hesaba katılmadığını kaydeden Prof. Dr. Barış, sanayi bölgelerinin yüzde 89’unun birinci ve ikinci deprem bölgelerinde olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Barış, “Risk yönetimi yapmayı bilmiyoruz ama kriz yönetiminde iyiyiz. Gerek ailemiz gerekse işlerimiz için afet planlarımız olmalı. Burada iletişim çok önemli bir konu” diye konuştu. Prof. Dr. Barış, sanayi bölgelerine ya da büyük sanayi kuruluşlarına konulacak ivme ölçerler sayesinde bir deprem gerçekleşmeden yapay deprem simülasyonlarıyla yaşanabilecek sorunları da belirleyebileceklerini de kaydetti.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar da, “Artık harekete geçme zamanı. BUSİAD olarak başlattığımız bu çalışmanın artık eylem dönemine giriyoruz” dedi.