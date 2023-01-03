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Sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı

EKONOMİ 03.01.2023, 23:58
Sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri, 2022 yılında yüzde 12 artışla 18 milyar 297 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Ege Bölgesi’nin ihracatı ise 2022 yılında yüzde 11 artışla 31 milyar 417 milyon dolara çıktı.İZMİR (İGFA) - Ege Bölgesi’nin ihracatı ise 2022 yılında yüzde 11 artışla 31 milyar 417 milyon dolara çıktı. TÜİK verilerine göre Türkiye’de en fazla ihracat yapan ikinci il olan İzmir, 17 milyar 244 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatının yüzde 54’ünü gerçekleştirdi. Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi, İzmir’in ihracatına 3 milyar 28 milyon dolarlık katkı sağladı.

2022 yılında Manisa 5,1 milyar dolarlık performans ortaya koyarken, Denizli 4,5 milyar dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Aydın ve Muğla 2022 yılında 1 milyar dolar barajını aşarak rekora imza attı.  Ege Bölgesi ihracatına Aydın 1,1 milyar dolar, Muğla 1 milyar dolar, Balıkesir 917 milyon dolar, Kütahya 457 milyon dolar, Uşak 426 milyon dolar, Afyonkarahisar 401 milyon dolar katkı sağladı.

EİB’te İhracatçı Birliği olmayan diğer sektörlere bakıldığında; Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında temsil edilmeyen Egeli kimyacılar, 2022 yılını yüzde 13 artışla 2 milyar 81 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktı.

Taşıt araçları ve yan sanayi yüzde 20 artışla 1 milyar dolar, elektrik elektronik sektörü 710 milyon dolar, makine ve aksamları 512 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 651 milyon dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 368 milyon dolar, gemi ve yat sektörü yüzde 40 artışla 49 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayi yüzde 239 artışla 311 milyon dolar, halı sektörü 60 milyon dolar, fındık ve mamulleri sektörü 24 milyon dolar, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 84 artışla 6 milyon dolar, değerli maden ve mücevherat ise yüzde 144 artışla 1,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. EİB’te İhracatçı Birliği bulunmayan sektörler 2022 yılında 5,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

DEMİR-DEMİRDIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2022’DE DE ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2022’de de EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında en fazla ihracat yapan birlik oldu. EDDMİB 2022 yılında yüzde 14’lik artışla 2 milyar 564 milyon dolara taşıdı.

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLERDEN REKOR YILI

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 2022 yılında yüzde 23 artışla 1 milyar 619 milyon dolar ihracat ile EİB bünyesinde Tarım sektörlerinin lideri oldu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 1 milyar 472 milyon dolar ile 2022 yılını geride bırakırken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2022 yılında ihracatını yüzde 5 artış ile 1 milyar 246 milyon dolara taşıdı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği ise yüzde 11 artışla 1 milyar 207 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.

HUBUBAT 1 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE ULAŞTI

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği tarihinde ilk kez yüzde 46 artışla 1 milyar dolar ihracata imza attı.

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