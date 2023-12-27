Son Dakika

Salihli TSO’nun 2024 bütçesi 18 milyon TL

EKONOMİ 27.12.2023, 15:55
Salihli TSO’nun 2024 bütçesi 18 milyon TL

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın yılın son meclis toplantısında ekonomi hakkında değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, asgari ücretlinin vergi yükü olarak işverene maliyetinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. 9 milyon 190 bin TL olan Oda’nın bütçesi 2024 yılı için 18 milyon 22 bin TL olarak belirlendi.MANİSA (İGFA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın yılın son meclis toplantısında 2023 yılının iş dünyası açısından değerlendirmesi yapıldı. 

Meclis üyelerinin yanı sıra Meslek Komiteleri, Kadın Girişimciler Kurulu, Genç Girişimciler Kurulu ve Disiplin Kuruluüyelerinin de katıldığı genişletilmiş Meclis Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel kapsamlı bir ekonomik değerlendirme konuşması yaptı.

Ülkemizin en önemli sorununun yüksek enflasyon olduğunu ve bu sorunla bilimsel yöntemlerle mücadele edilerek bir an önce düşürülmesi gerektiğini belirten Yüksel, iş dünyası olarak sorunları hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Ülke olarak başlatmış olduğumuz istihdam seferberliğine rağmen, halen 2 milyon 961 bin kayıtlı işsiz olduğunu görüyoruz. İşsizlik oranı yüzde 8,20 olarak açıklandı ama genç işsizlik oranı yüzde 20,10 olarak seyrediyor. Bu kadar işsiz gencimiz olmasına rağmen, sanayi ve hizmet sektörlerinin kalifiye eleman bulamamaktan yana sorunları artarak devam ediyor.
Kredi faiz oranları sürekli yükseliyor. Finansmana ulaşmakta zorluklar yaşıyoruz. Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısındaki erimesi ne yazık ki devam ediyor. İşletmelerde kullanılan elektrik, doğalgaz, kömür ve petrol gibi enerji kalemlerinde yıllık artış oranları da yüzde 100’leri aştı. Girdi fiyatlarındaki artışların yanı sıra istihdamın işveren üzerindeki yükü de sürekli artıyor. Asgari ücretin işverene vergi yükü olarak maliyeti yüzde 38 civarındadır. İş dünyası olarak istihdam üzerindeki vergi yüklerinin düşürülmesini bekliyoruz.”

Salihli, Kula ve Selendi genelinde Oda’ya bu yıl yeni kayıt yaptıran 250’yi aşkın üye ile birlikte toplam üye sayısının 2 bin 952’ye yükseldiğini vurgulayan Yüksel, ihracatta da olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, “2021 yılında 266 milyon Dolar olan Salihli’nin ihracatı 2022 yılında yüzde 60 oranındaki artışla 430 milyon Dolara ulaştı. İthalatımız da 25 milyon Dolar oldu. Türkiye’nin aksine ihracat ve ithalat dengesi pozitif yönde artı verdi. Önümüzdeki yıllarda ihracatımızın daha da artmasını bekliyoruz.” dedi.

Bölge genelindeki sorunlar hakkında da Meclis’e bilgi veren Yüksel, bu yıl yaşanan iklim değişikliği ve hastalıklar nedeniyle üzüm üretiminde yüzde 60, zeytin üretiminde de yüzde 50 oranında ürün kaybı yaşandığına dikkat çekti. 

Aralık ayı Meclis toplantısında Salihli TSO’nun 2024 taslak bütçesi 18 milyon 22 bin TL olarak oybirliği ile kabul edildi.

Yüksel, 2024 yılının ülkemize ve dünyaya barış ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. Beşiktaş 17 29
6. A.Demirspor 17 27
7. Rizespor 17 26
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 17 23
10. Sivasspor 17 21
11. Ankaragücü 17 20
12. Alanyaspor 17 20
13. Hatayspor 17 19
14. Başakşehir 17 19
15. Gaziantep FK 17 19
16. Konyaspor 17 18
17. Karagümrük 17 17
18. Samsunspor 17 15
19. Pendikspor 17 14
20. İstanbulspor 17 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 19 42
2. Arsenal 18 40
3. Aston Villa 19 39
4. Tottenham 18 36
5. M.City 17 34
6. M. United 19 31
7. West Ham United 18 30
8. Newcastle 19 29
9. Brighton 18 27
10. Bournemouth 18 25
11. Chelsea 18 22
12. Wolves 18 22
13. Fulham 19 21
14. Brentford 17 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Nottingham Forest 19 17
17. Everton 18 16
18. Luton Town 18 15
19. Burnley 19 11
20. Sheffield United 19 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5