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Salep üreten daha çok kazanıyor

EKONOMİ 24.12.2022, 09:19
Salep üreten daha çok kazanıyor

Ordu’da âtıl arazileri tarıma kazandıran, kadınları yöresel ürünlerin üretimine yönlendirip kooperatifleşmesini sağlayan, üreticileri yeni sebze ve meyve yetiştiriciliğine yönlendiren ve yeni ürünlerin yetiştirilmesi için her türlü fide ve tohum desteği sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde devam eden tarım ve hayvancılık projeleri gün geçtikçe büyüyor.ORDU (İGFA) - Tarım ve hayvancılık alanında birçok yeniliğe imza atan Büyükşehir Belediyesi, Ordu’da yetiştirilmesi sağlanan birçok bitki arasında yer alan salep için de 2019 yılında pilot uygulama ile proje başlattı. Bölgeye adaptasyonu ve gelişimleri açısından verimin kazanılması ile birlikte 2 üretici ile yürütülen salep üretimi bugün 800 bin fidan desteği ile 65 üreticiye ulaştı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi yıllar içerisinde önemli bir mesafe kat eden salep üretiminin daha bilinçli yapılması, üretimden verimli ürün elde edilmesi amacıyla üreticilere yönelik salep yetiştiriciliği eğitimi düzenledi. Eğitim, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Doç. Dr. Ünal Karık tarafından verildi.

“İNCELEMELERİMİZ ORDU’DA SALEP YETİŞTİRİCİLİĞİNİN YAYGINLAŞACAĞINI GÖSTERİYOR”

Eğitim sonrası Ordu’da üretim yapan üreticileri ziyaret ederek incelemelerde bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Doç. Dr. Ünal Karık, “Üretim alanlarındaki saleplerin bölgeye adaptasyonlarının ve gelişimlerinin iyi olduğunu gördük. Yaptığımız gözlemler bu bölgede salep yetiştiriciliğinin yaygınlaşacağını gösteriyor” dedi.

Doç. Dr. Karık şöyle konuştu:

“Ordu Büyükşehir Belediyesinin saleple ilgili yaptığı çalışmaları ve üreticilerin salep konusundaki tecrübelerini değerlendirmek üzere buraya geldik. Salep yetiştiricilerimizle bir araya gelerek salep bitkisinin iklim ve toprak istekleri, dikim şekli ve sistemi, kültürel işlemler, hasat ve depolama işlemleri gibi konularda bilgi verip, enstitümüzde saleple ilgili yaptığımız güncel çalışmaları kendileriyle paylaştık. Yetiştiricilerimizin kendi alanlarında yaptıkları uygulamaları değerlendirdik. Yine eğitim sonrası üreticilerimizi ziyaret ettik, üretim alanlarındaki saleplerin bölgeye adaptasyonlarının ve gelişimlerinin iyi olduğunu gördük. Hastalıkla ilgili herhangi bir emareye rastlamadık. Yaptığımız gözlemler bu bölgede salep yetiştiriciliğinin yaygınlaşacağını gösteriyor. Saleple ilgili enstitümüzde bundan sonraki yapacağımız çalışmaların sonuçlarını Ordu’daki teknik personeller ve üreticilerle paylaşarak iş birliğimizi sürdüreceğiz. Bizleri buraya davet eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum.”

“HEDEFİMİZ ALANIMIZI EN AZ 1 DÖNÜME ÇIKARMAK”

Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde salep yetiştiriciliği yapan Necati Kırca ise salep yetiştiriciliği konusunda kendilerini teşvik eden ve desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

Üretici Kırca konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Ordu Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle salep yetiştiriciliğine başladık. Verilen fideleri toprakla buluşturduk. Mayıs ayında fidelerden aldığımız yumruları tekrar dikerek alanımızı genişlettik. Hedefimiz alanımızı en az 1 dönüme çıkarmak. Doç. Dr. Ünal Karık hocamızdan salep yetiştiriciliği konusunda değerli bilgiler aldık. Hocamız ve Büyükşehir Belediyemiz teknik personelleri salep tarlamızı ziyaret ettiler. Burada da bizlere tavsiyelerde bulundular. Bizlere salep yetiştiriciliği konusunda öncülük eden, fide desteği ve şimdi de eğitim desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz.”

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