SAKİKAD üreten kadınların sesi olacak

Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği (SAKİKAD) tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen “Üreten kadın, üreten Türkiye” sloganıyla Girişimci kadınların evlerinde ürettikleri ürünlerin satışı gerçekleştirileceği fuar düzenlenen törenle Serdivan ilçesinde hizmete açıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Girişimci Kadınlar Derneğinin, Sakaryalı kadınların “Üreten kadın, üreten Türkiye” sloganıyla Serdivan AVM ve Cadde 54 arasındaki alanda düzenlediği fuarın açılış törenine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkan Vekili Selvet Karaoğlu, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, SATSO 31.Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Adapazarı Belediyesi Meclis Üyesi Behlül Bayrak, SATSO 7. Meslek Komitesi Başkanı Adem Bilgen, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya RATED Başkanı Remzi Adıyaman ile çok sayıda davetli katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile SAKİKAD Başkanı Nagihan Aygün Girişimci kadınlar tarafından üretilen el emeği ürünlerin sergilendiği stantları gezerek üretilen ürünleri tek tek inceledikten sonra ürünler hakkında girişimcilerden bilgi aldılar.

Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren SAKİKAD Başkanı Nagihan Aygün fuarı düzenleme amaçlarının çalışan ve üreten kadınların varlığının sesi olmak imkân bulamamış evde muafiyet ile çalışan niteliklerini tam anlamıyla sergilenmemiş ticaret yapmak istemiş engelleri aşamamış kadınlarımızın hem birbirleriyle tanıştırıp kitlelerine güç birliği katmak hem de tüketiciyle buluşma fırsatlarını sağlamak olduğunu söyledi.

Girişimciliğin önemine vurgu yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Ne kadar eser yapıyorsan değerin onunla mukayese edilir.Onun için göz nuru hünerli ellerı yurekten tebrık edıyorum.Her biri kendi çapında tasarımlarıyla düşünceleriyle emekleriyle göz nuru ile el hünerleri ile mükemmel eserleriyle mükemmel eserleri oluşturmuşlar ve bugün fuarda burada takdim ediyorlar. Her birini yürekten tebrik ediyorum. Daha çok çalışalım gayret gösterelim. Daha çok üretelim" mesajı verdi.

260 Girişimcinin el emeği ürünlerinin sergileneceği fuarın kapıları 6 gün boyunca ziyaretçilere açık kalacağı öğrenildi.