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Sakarya Vadisi zeytin bahçesi olacak

EKONOMİ 01.11.2022, 10:16
Sakarya Vadisi zeytin bahçesi olacak

Birbiri ardına hayata geçirdiği projelerle üreticilere karşılıksız destek vererek can suyu olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçesinde düzenlenen törenlerle vatandaşlara 12 bin adet zeytin fidanı dağıttı. Kapama Zeytin Bahçesi Projesi kapsamında düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, “Çok heyecanlı ve mutluyuz” derken, Mayıslar mahallesinde kurulacak Plastik Kasa Üretim Tesisi müjdesini de vatandaşlarla paylaştı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Tarım ve hayvancılıkta üreticilere destek olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, mikroklima iklim özelliği ile İç Anadolu’nun Antalya’sı olarak bilinen, bereketli topraklarıyla sebzecilik ve meyvecilikle öne çıkan Sarıcakaya ve Mihalgazi’de zeytinciliği yaygınlaştırmak üzere vatandaşlara 12 bin adet zeytin fidanını törenle teslim etti. Proje ile Orta Sakarya Vadisi’nde 435 dekarlık zeytin bahçesi oluşturulacak.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın başlattığı Kapama Zeytin Bahçesi Projesi kapsamında başvuru yapan tüm vatandaşlara proje fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Daha önce domates fidesi, marul fidesi, dut fidanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan desteği, yem, hasat, tarla ekimi gibi ardı ardına karşılıksız destekleri çiftçinin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, zeytincilik projesi ile bölgedeki kalkınmayı artırmayı hedefliyor.

 İlk olarak Mihalgazi ilçesinde zeytin fidanı dağıtım töreni gerçekleştirildi. Burada Kapama Zeytin Bahçesi Projesi kapsamında 20 çiftçiye 4 bin 30 adet fidan dağıtıldı. Bu fidanlarla birlikte ilçede 146,5 dekarlık zeytin bahçesi oluşturulacak. Sarıcakaya ilçesi ile devam eden törende ise 49 çiftçiye ve talepte bulunan vatandaşlara 7 bin 500 zeytin fidanı verildi. Dağıtımı yapılan bu fidanlarla Sarıcakaya ilçesi 275,5 dekar zeytin bahçesine kavuşacak.

Yapılan dağıtım törenlerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcıları Deniz Kaplan ve Şenol Kara, belediye bürokratları, çiftçiler ve Sarıcakaya ile Mihalgazili vatandaşlar katıldı.

Genel Sekreter Ayşe Ünlüce törende yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen yoğun programı nedeniyle aramızda olamadı ancak sizlere sevgi ve saygılarını iletiyorum. Bu güzel, bereketli topraklar İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerin sebze ihtiyacının yüzde 30’nun ihtiyacını karşılıyor. Biz de elimizden geldiği kadar Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük tarımsal hibelerimizi yapmaya çalışıyoruz. Domates ve marul fidesi dağıttık. İpek böcekçiliğini hem bu bölgede hem ülkemizin diğer bölgelerinde yaygınlaştırmak için dut fidanları dağıttık. Küçükbaş-büyük hayvan desteği, Laçin’de yetiştirdiğimiz yoncaların balya yaparak yem desteği sağladık. Bugün de dünyada barışın, bereketin simgesi zeytin fidanlarını dağıtmaya başlayacağız. Tabi zeytinle ilk defa tanışmıyorsunuz, uzun yıllardır üretimde varsınız. Biz de bu konuda endemik türlerin bulunmasına yönelik bir üniversitemiz ile çalışma yapıyoruz. Bugün Sarıcakaya ve Mihalgazi’de 69 üreticimize 12 bin fidan dağıtmış olacağız. Yılmaz Hocamızın ve bizlerin heyecanını sizlerle paylaşmaktan çok mutluyuz. İlerleyen zamanda sizlerin ürettiği zeytinleri ve zeytin bahçelerini gördüğümüzde bir kat daha mutlu olacağız. Zeytin fidanlarını sizlere emanet ediyorum. Hayırlı olsun.” dedi.

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