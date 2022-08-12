Sakarya'nın yeni projesi için imzalar atıldı

Sakarya Organize Sanayi Bölgelerindeki 44 fabrika ve Söğütlü OSB’ye ait idari ve sosyal tesislerin açılışı yapıldı. 4,7 milyarlık yeni yatırımların açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Başkan Yüce, törende MARKA ile yeni bir projeyi daha hayata geçireceklerini duyurdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Organize Sanayi Bölgelerindeki 44 yeni sanayi yatırımın açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle yapıldı.

Programda Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Recep Uncuoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SESOB Başkanı Hasan Alişan Söğütlü OSB Derneği Başkanı Muzaffer Güneş, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, iş insanları, bürokratlar ve basın mensupları yer aldı.

Söğütlü 3. OSB Başkanı Muzaffer Güneş, “44 sanayi kuruluşu ile organize sanayi bölgemizin yönetim binası, camisi, anaokulunun açılışını yapıyor olmaktan hepimiz gururlu olduklarını söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 4,7 milyar tutarında 44 yeni sanayi yatırımının Sakarya’ya hayırlı olmasını temenni ederek, “Sakarya’nın tarım, sanayi, spor, kültür ve doğanın tüm renklerini bünyesinde barındıran nadide bir şehir olduğunu ifade etti. “Hayata geçirdiğimiz projelerimizi kısa vadeli değil uzun vadeli olarak planlıyor, buna göre çalışmalar yapıyoruz" diyen Başkan Yüce, "Ağır sanayi, tarım, savunma sanayi, turizm gibi pek çok farklı sektör ulaşım imkânları, coğrafi avantajları, sanayi altyapısı, arazileri, limanı, demiryolu gibi avantajları ile Sakarya adeta bulunmaz bir nimet.Şehrimizin kimliğini kaybetmeden gelişmesi için kadim medeniyetimizin çizgisinden sapmadan dünyayla bütünleşmeye gayret ediyoruz. Yarınlarımızı daha iyi yerlere getirecek olan gençlerimiz için yenilikler düşünüyor, planlar yapıyor ve samimi adımlar atıyoruz" dedi.

MARKA iş birliğiyle Sakarya’yı çok özel yatırımlarla buluşturduklarını aktaran Başkan Yüce, “Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nin ardından şimdi de yeni bir projeye başlıyoruz. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ‘Belediye Halk El Ele Atıksız Bir Geleceğe’ projesini hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda; ambalaj atıklarını toplama ve ayrıştırma tesisi kurularak, Roman hemşerilerimizin istihdam edilmesi ve sıfır atık politikasını güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Sakarya Romanlar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle hayata geçireceğimiz projede, Roman hemşerilerimiz tarafından toplanan atıklar tesise getirilecek, bu atıklar ayrıştırılıp işlenerek ham madde olarak satışı gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

Açılışların hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başlayan AK Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın şehre sağladığı destek dolayısıyla Bakan Varank’la teşekkürlerini paylaşarak, Sakarya’nın sanayi alanındaki gelişimini sürdüreceğinin altını çizdi.

4,7 MİLYARLIK YATIRIMLARIN RESMİ AÇILIŞI

Sakarya’ya gerek açılışlar gerekse farklı ziyaretler dolayısıyla sıklıkla geldiklerini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya’nın son yıllarda gaza bastığını, gelişen sanayisiyle de en uğrak şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Varank, her gelişlerinde bir başka başarı hikâyesi duymaktan büyük memnuniyet duyduklarını paylaşarak, 4,7 milyar TL’yi bulan yatırımların resmi açılışlarını yaptıklarını kaydetti.

Bakan Varank, “Ülkemizin önde gelen sanayi şehirlerden Sakarya’da bulunmaktan dolayı oldukça mutluyum. Sakarya sanayide son zamanlarda gaza bastı. Her geldiğimizde farklı yatırımlarla karşılaşıyoruz. Bugün 4,7 milyarlık bir yatırımın açılışını gerçekleştirmek için buradayız. Her zaman söylüyoruz müteşebbislerimiz bizim göz bebeğimiz. Tüm dünyada yaşanan türbülansa rağmen hiç bir zaman geri adım atmadılar. Bugün 44 projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. AK Parti iktidarı olarak bizlerde değerli yatırımcılarımıza tüm desteğimizi sürdürüyoruz. Tabi bu noktada muhalefetin tavrı da yine çamur atmaktan ibaret olacaktır. Bizler onlara inat önümüze bakacağız ve yatırımlarımızı artıracağız” dedi.

Varank, açılışı yapılan fabrikalar, Organize Sanayi Bölgeleri gibi yatırımların Sakarya’ya değer katmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.