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Sakarya'nın ürünleri Antalya’daki uluslararası fuarda

EKONOMİ 23.10.2022, 14:21
Sakarya'nın ürünleri Antalya’daki uluslararası fuarda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal kalkınma hamlesi için hayata geçirdiği üretim projelerinden elde ettiği ürünler Antalya’daki Interfresh Global Fuarı’nda 42 ülkeden firmalara sunuldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma için hayta geçirdiği birçok projeyle Türkiye’nin örnek aldığı bir il haline geldi. Sakarya Botanik Vadisi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezi ve Yanık Fidan Teşhir Merkezi gibi çalışmaların başlamasıyla üretim kapasitesi ciddi seviyeye ulaştı.

Yüzlerce çeşit aromatik bitki, domates, çilek, kenevir, mantar ve birçok ürünü topraktan bizzat alan Büyükşehir, yüksek kaliteli mahsulünü dünya çapında tanıtıyor. Almanya’ya binlerce ürünü ihraç eden ve Türkiye’nin dört bir yanıyla tarım ticareti için köprüler kuran belediye, son olarak Antalya’da gerçekleştirilen uluslararası bir fuara katıldı.

Bulunduğu Meyve, Sebze Ambalaj, Lojistik, Depolama, Tarım Makine ve Teknolojileri Fuarı ve Interfresh Global Zirvesi’ne (InterfresEurasia) katılan SERA A.Ş ekipleri ve Büyükşehir bürokratları ürünlerini 42 ülkeden 470 kişilik alım heyetine sundu. Ürün kalitesinden, organik yapısından ve pazarda tercih edilme oranından bahsedilen Sakarya’nın mahsulleri alıcıların oldukça dikkatini çekti.

SERA A.Ş’nin ürünleri fuar sonuna kadar Antalya’da sergilenecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Pazardaki yerimizi güçlendirmek, tanıtım ve pazarlama tekniklerimizi üst düzeye çıkarmak için çalışıyoruz. Türkiye’deki ve dünyanın dört bir yanındaki tarımsal faaliyetleri yakından takip ediyor, dünyanın pazar trendine ayak uyduruyoruz. Sakarya’mızın zengin topraklarından alınan ürünler Antalya’da dünyanın en büyük satıcıları tarafından incelendi ve tam not aldı. Yoğun ilgi gören fuar faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz” denildi.

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