Sakarya'nın dev projesi Karaman GES resmiyet kazanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karaman GES Projesi’nde üretilen elektriğin SEDAŞ’a iletilmesi ve tesisin resmiyet kazanması için müracaat ettiği ön kabul aşaması tamamlandı.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yenilenebilir enerjiye verdiği değer ile Türkiye’nin enerji alanında yaptığı yatırım lokomotifinde Karaman GES Projesi ile yerini aldı.

SEDAŞ ile ön kabul aşaması başarılı şekilde tamamlanan proje, yakın zamanda TEDAŞ kabulünün de tamamlanması ile resmiyet kazanacak. 14 bin adet güneş paneli kusursuz şekilde montajlanan proje ile yılda 4 bin hanenin enerjisine eş değer şekilde üretilecek elektrik, resmiyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından nakil edilecek.

GES PROJESİ ÖRNEK OLUYOR

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Öncelikle inşa sürecini tamamladığımız sonrasında test aşamalarını başarı ile sonuçlandırdığımız projemizin artık resmiyet kısmına geldik. Sakarya’nın üretimine katkı sağlamak ve ülkemizin enerji geleceğinde en ön sıralarda yer almak için çalışmalarımızı hızla tamamladık. Bugün geldiğimiz noktada ise GES Projemiz sadece yurt içine değil yurt dışında dahi örnek hale geldi. Yakın zamanda TEDAŞ ile yapacağımız resmiyet görüşmelerinin de başarılı şekilde sonuçlanacağından şüphe etmiyoruz” ifadeleri kullanıldı.