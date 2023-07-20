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Sakarya mantar üssü oluyor!

EKONOMİ 20.07.2023, 16:24
Sakarya mantar üssü oluyor!

Tarımsal kalkınma hamlelerine devam eden Büyükşehir Belediyesi, yeni kurduğu üretim tesisinde en lezzetli istiridye mantarlarını sofralara taşıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma hamlelerine devam ediyor.

Tıbbi aromatik bitki, kenevir, domates, çikolata ve birçok alanda üretim tesislerini faaliyete geçiren Büyükşehir, son olarak mantar üretimine de başladı. Erenler D-100 Karayolu üzerinde açılan 5 odalı Mantar Üretim Tesisi ilk ürünlerini verdi. Tesiste yapılan ilk hasada Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı.

5 adet tam otomasyonlu üretim odasının yer aldığı, Türkiye’de örnek sisteme sahip tesiste yetişen ilk ürünler göz doldurdu. İçerdiği Potasyum, fosfor, selenyum, magnezyum, demir ve çinko değerleriyle en zengin minerale sahip besinler arasında olan ‘istiridye mantarı’ için ilk hasat başladı. Yetkililerle görüşen, üretim aşamalarını tek tek inceleyen Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’yı mantar üretim üssü yapmayı hedefliyoruz”  vurgusu yaptı.

YIL BOYU HASATLA 50 TON MANTAR

Küçükesence’deki tesisle beraber yıllık 50 ton civarında mantar hasat edeceklerinibelirten Başkan Yüce, “Sakarya Park’ın hemen karşısında Türkiye’de örnek sisteme sahip olan mantar üretim tesisini inşa ettik. 112’şer metrekalerlik 5 adet tam otomasyonlu üretim odasının yer aldığı tesisimizde ilk hasadı geçtiğimiz günlerde yaptık. Sıralı üretim prensibiyle yıl boyunca hasat yapabileceğiz. Soğuk hava deposu ve paketleme üniteleri de tesisimize ekleyerek Küçükesencedeki tesisimizle beraber yıllık 50 ton civarında mantar üretimi yapabileceğiz. Ürettiğimiz mantarlarımızı ise toptan satışlar, esnaf ve BELPAŞ mağazaları vasıtasıyla tüketicilerle buluşturacağız. Hedefimiz Sakarya’mızı ülkenin en önemli istiridye mantarı üretim üssü yapmak” diye konuştu.

Sakarya Park’ın hemen karşısında nehir kenarında hayata geçirilen ve Türkiye’de örnek üretim modellerine sahip olan tesiste soğuk hava deposu ve paketleme üniteleri de eklenecek. Yıl boyu hasat yapılacak bu tesiste 12 ayda 50 ton mantar Büyükşehir eliyle piyasaya sunuluyor. Halihazırda üretilen mantarlar paketlenme ve hazırlık işlemlerinin ardındanBELPAŞ’ın Sakarya’daki tüm satış noktalarında (Süt54, Yöresel Ürünler Satış Merkezi) en makul fiyata satışa sunuluyor.

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