Sakarya fındığa talip!

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ‘Dünya Fındık Haftası’ etkinliklerinde tarıma yön verenlerle bir araya geldi. Sakarya’nın fındıktaki hedefini açıklayan Başkan Yüce, “Fındığın kalitesi, çiftçinin kalkınması için Büyükşehir olarak eğitim veriyor, çalışıyoruz. Türkiye’de fındık ihracatında 3. sırada yer alan Sakarya’yı birinci sıraya taşımak istiyoruz” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ülkenin tarım alanındaki temsilcilerinin ve çiftçilerin bir araya geldiği ‘Dünya Fındık Haftası’ etkinliklerine katıldı.

8 – 14 Ağustos arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikleri kapsamında ilk fındık alımı programı ve Lisanslı Depoculuk Tesisi’nin açılışına katılan Yüce, Sakarya’daki fındık üretiminde hedeflerin büyütülmesi ve potansiyelin tam olarak kullanılması için atılması gereken adımları konuştu.

‘Fındığa Değer Katanlar’ isimli ödül töreninde söz alan Başkan Yüce, Büyükşehir olarak çiftçiye verilen desteği ve üretimin artırılması için yürütülen programları anlattı.

Sakarya’nın coğrafi konumunun tarımda büyümeyi tam anlamıyla desteklediğini ifade eden Yüce, fındık rekoltesinin artırılması ve üretim potansiyelinin güçlendirilmesi için Büyükşehir olarak gereken desteğin verildiğini aktardı. 122 ayrı ülkeye 2 milyar 30 milyon dolar bedelle 344 bin tondan fazla fındık ihraç eden Türkiye’de Sakarya’nın güçlü bir payla 3. sırada yer aldığını hatırlatan Yüce, şehir potansiyelini en verimli şekilde kullanarak ülkenin birinci şehri olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Dünya ekonomileri küçülürken Sakarya’da grafiğin büyüme yönünde seyretmesinin mutluluk verici olduğunu kaydeden Yüce, fındık üretiminde birinci olmak istediklerini söyledi.

Büyükşehir olarak fındık üreticisinden desteklerini esirgemediklerini belirten Başkan Yüce, "Sakarya’mız bildiğiniz üzere ülkemizin hazinesi olan fındığın yetiştiriciliğinde Türkiye’de önde gelmektedir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde birçok tarımsal faaliyete destek verdiğimiz gibi fındığında kaliteli üretilmesi için hastalıktan korunması için elimizden gelen desteği vermekteyiz. Çiftçilerimizin çoğunun gelir kaynağı olan fındığın, yetiştirilmesinden tutun hasat zamanına ve sonrasına kadar yapılacaklar için çiftçilerimizi doğru yönlendirmek için gayret göstermekteyiz ve bunun için zaman zaman eğitim vermekteyiz. Bizlerin hedefi, çiftçilerimizi mağdur etmemek ve fındığı kaliteli bir şekilde üretmektir. Ülkemizin yeşil altını olan fındığın ihracatımızda da önemli bir yeri mevcuttur. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı rakamlara göre; sadece geçtiğimiz yıl dünyanın 122 ayrı ülkesine 2 milyar 300 milyon dolara yakın bir bedelle 344 bin tondan fazla fındık sattık. Bu miktarın büyük bir katkısı; fındık üretiminde Türkiye’de 3. Sırada olduğumuz Sakarya’mızdandır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz yakın zamanda fındık üretiminde şehrimizi 1. Sıraya taşımaktır. Bu sebeple tüm gücümüzü, desteğimizi, hassasiyetimizi esirgemiyor, ülkemizin döviz girdisine önemli bir katkı sağlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“FINDIK TOPRAKTAN YETİŞEN ALTINDIR”

Öte yandan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, fındığın Türkiye’nin en stratejik tarım ürünü olduğunun altını çizdi.

"Topraktan yetişen altındır. İthalat girdisi olmadan muazzam bir ihracat ile ülkemize döviz girdisi sağlayan kıymetli bir üründür" diyen Hisarcıklıoğlu, "Allah’ın bize armağanı olan fındığı korumak en büyük borcumuz. Katma değer olarak işleyerek satmalıyız. Sanayi alanında daha fazla işlemeli ve verimi artırmalıyız. Fındığın daha çok kazandırması için gayretli çalışmalarımız devam ediyor. Tarımı asla ihmal edemeyiz.” dedi.

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük de, ilk hedeflerinin 5 milyar dolarlık bir getiri olduğunu kaydederek, çiftçileri ve sanayicileri bir araya getiren bu etkinlik çok değerli bulduğunu söyledi.