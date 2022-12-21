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Sakarya fahiş fiyatlara geçit vermedi

EKONOMİ 21.12.2022, 14:03
Sakarya fahiş fiyatlara geçit vermedi

Sakarya Büyükşehir Zabıtası, tüketicinin hakkını korumak ve fahiş fiyatın önüne geçmek için 7 gün 24 saat denetim yapıyor. Açıklanan son rapora göre 2022 yılında 2 bin 2680 iş yeri denetlendi ve usule uymayan 544 işletmeye yaptırım uygulandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, vatandaşın huzuru için 2022 yılında sıkı bir denetim programı uyguladı.

Şehir merkezinde ve 16 ilçenin tamamında vatandaşa doğrudan satış yapan tüm işletmeler kapsayan bir sistemi uygulayan zabıta ekipleri, trafikte kendi sorumluluğunda olan bölgelerde hataya mahal vermiyor. Çevreyi, tüketiciyi ve halkın güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat hazır olan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, sokaktaki her türlü uygulamayı denetliyor.

Belediye ekipleri yapılan bu denetimlerle fahiş fiyat uygulamasının önüne geçiyor. Marketlerde raf-kasa farkı, son kullanma tarihi denetimi yapan ekipler gramaj ile stok kontrolleriyle vatandaşın mağduriyetini önlüyor. 2022 yılı raporunu yayınlayan Büyükşehir,  yıl içinde kurallara aykırı olduğu tespit edilen her vakaya gerekli yasal işlemin uygulandığını ve tüm ihbarlara cevap verildiğini açıkladı.

2 BİN 680 FARKLI DENETİM

u kapsamda yıl boyunca şehir genelinde toplamda 2 bin 680 iş yeri denetlendi, kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen 544 işletmeye yasal işlem uygulandı. Ayrıca haksız rekabete neden olan ve sağlıklı koşullarda tüketime ürün sevk eden seyyar satıcılara yönelik yapılan demetinde bin 158 satıcıya müdahale edildi ve 344 adet yaptırım tutanağı tanzim edildi.

Yıl boyunca trafikte yapılan denetimlerde ise kabahat işleyen 8 bin 674 sürücü için idari yaptırım tutanağı hazırlandı. Bunların yanı sıra Sakarya’nın doğasını ve güzelliklerini korumak için denetimlerin sıklaştıran Büyükşehir Zabıtası dere, nehir kenarı, verimli tarım alanlarına hafriyatı ve inşaat atığı dökülmemesi için 2022 yılı boyunca sürekli izleme ve takip uygulaması yaptı. Konuyla ilgili bin 643 denetim yapılırken, çok sayıda kişiye yaptırım uygulandı.

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