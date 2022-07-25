Sakarya en büyük fuara hazırlanıyor

Sapanca Kırkpınar’da bu yıl 5.’si düzenlenecek olan Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Fuarı, 7-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.SAKARYA (İGFA)-Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 7-10 Eylül tarihleri arasında bu yıl 5.’si gerçekleştirilecek Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Fuarıkoordinasyon toplantısı AKOM’da yapıldı.

Başkan Ekrem Yüce’nin başkalığında gerçekleştirilen buluşmada Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Tarım İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Büyükşehir bürokratları, Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, paydaş kurum ve sektör temsilcileri yer aldı.

Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, 7-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuara ilişkin sunum yaptı.

Adıyaman, her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarın kapılarını tüm dünyaya açtıklarını belirterek, "Üzerine katarak daha iyisini ortaya koyduğumuz fuarımıza bu sene 225 stant kurulacak, toplamda 60 bin metrekare alan kullanılacak. 35 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği Türkiye’nin en büyük fuarı olma özelliği taşıyor" dedi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir fuar yaptıklarını kaydeden Adıyaman, "Geçen yıl oldukça başarılı bir fuar geçirdik. Markalaşma konusunda çok büyük bir yol aldık. Sakarya olarak adımızı Türkiye’nin her yerinde duyurduk. Diğer illerimizin de Büyükşehir Belediyeleri bu sene etkinliğimizde yer alacak. Başta Başkanımız Ekrem Yüce olmak üzere destek verecek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.