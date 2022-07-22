Sakarya'dan Nijerya ile ticaret için ilk adım

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Nijerya heyetiyle birlikte son yaptığı ziyaretlerin ardından binlerce kilometre uzakta ticaret yapılması için önemli adımlar attıklarını belirterek ilk sinyali verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin dört bir yanını gezdirdiği Nijerya ülke yönetimiyle önemli temasların içine girdi.

Nijer Eyaleti Valisi Abubakar Sanı Bello, Nijerya Genelkurmay Başkanı IbrahımBalarabe Abdullah ile tüm bakanlıkların temsilerine rehberlik eden Başkan Yüce, programın 3'üncü gününde tarım, hayvancılık ve geri dönüşüm alanında yürütülen faaliyetleri yerinde anlattı. Ziyaretler kapsamında ilk olarak ülkenin önde gelen bir et entegre tesisi ziyaret edildi.

İnceleme daha sonra Büyükşehir'in vizyon projeleri Seracılık Mükemmeliyet Merkezi ile Damızlık Manda Yetiştiriciliği Tesisi’nde devam etti. Sonrasında ise Sakarya'da her bir atığın dönüştürülerek yaşama kazandırıldığı, ülkeye örnek olan SEKAY Sıfır Atık Tesisi gezildi.

Başkan Yüce, bu ziyaretler kapsamında Sakarya'nın bu alanlarda hangi olanaklara sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca tarım, hayvancılık ve geri dönüşüm alanında en yetkin şehirlerden bir tanesinin Sakarya olduğunu belirten Yüce, Nijerya'da proje, uygulama ve işletme noktasında faaliyet yürütmeye hazır bir altyapıya sahip olduklarını vurguladı. Nijeryalı yönetim ise gerçekleştirilen bu ziyaretlerde geliştirilen uygulama tekniklerine ve sistemlere hayran kaldı. Benzer çalışmaların kendi ülkelerinde de yapılabileceğini ifade eden üst düzey yetkililer, Başkan Yüce'den detaylı bilgiler aldı. Yüce ise topraksız tarım, hayvan üretimi, damızlık merkezi ve geri dönüşüm konularındaki başarılarının hangi seviyede olduğunu anlatan doneleri eksiksiz bir şekilde sundu.

Ziyaretlerin sonunda konuşan Başkan Ekrem Yüce, "Daha önce de söylediğimiz gibi Nijerya'ya ziyaretimizin sonrasında dostluğumuz güçlendi. Hem kültürel zenginliklerin paylaşımı, hem de kardeş ülke kapsamında dostça ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda önemli adımlar attık. Davetimize icabet ederek şehrimize geldikleri günden bu yana gördükleri her şey onları etkiledi. Tarım, hayvancılık, geri dönüşüm ve birçok alanda kurduğumuz sistemler, yaptığımız faaliyetler beğenilerini kazandı. Burada gösterdiğimiz hayvan üretim tesisinde güçlü bir altyapı olduğunu gördüler, seramızda üretim kapasitemizin ne denli geniş olduğunu ve çıkardığımız ürünlerin üst kalite olduğunu fark ettiler, atıkları geri dönüştürerek nasıl hayata kazandırdığımızı temaşa ettiler. Çok detaylı bilgiler verdik ve Nijerya'da her türlü altyapıyı kurmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Güçlü ticaret köprüleri kuracağız inşallah" dedi.