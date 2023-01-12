Sakarya'da tonlarca atık enerji üretti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SEKAY projesi kapsamında 339 bin 449 ton katı atığı elektrik enerjisine dönüştürerek 100 bin kişinin elektrik ihtiyacına karşılık gelen enerji üretti. Şehrin 6 farklı noktasında bulunan katı atık aktarma istasyonundan gelen atıklardan toplamda 80 Milyon kW elektrik üretildi.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi sıfır atık hedefi ile sürdürdüğü çalışmalarla yenilenebilir enerjide rekor kırmaya devam ediyor.

Nüfusun her geçen gün artmasıyla birlikte oluşan katı atık sorunu, Büyükşehir Belediyesinin son teknolojik sistemle kurduğu SEKAY projesi ile yenilenebilir enerjiye dönüştürülüyor. 2022 yılında 340 bin tona yakın katı atığın elektrik enerjisine dönüştürülerek bertaraf edildiği projede, 80 milyon kW elektrik üretilerek,100 bin kişinin elektrik ihtiyacına karşılık gelen enerji üretildi. Şehrin 6 farklı noktasında bulunan katı atık aktarma istasyonundan gelen atıklardan elde edilen enerji ile ülkemizin milli enerji politikalarına önemli katkı sağlanıyor.

10 BİN TON ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıradönüştürülebilir atıklarda da çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 10 bin ton kâğıt, cam, plastik, metal gibi geri dönüştürülebilir atıkları tekrar ekonomiye kazandırdı. Özellikle iklim değişikliğinin küresel düzeyde kendini hissettirmesiyle birlikte çalışmaların çok yönlü olarak yoğunluk kazandığı belirtildi.

Konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Günümüzde kentleşmenin ve nüfusun artışı ile birlikte meydana gelen katı atıklar, belediyemiz bünyesinde kurulan son teknoloji SEKAY projesi ile yenilenebilir enerjiye dönüştürülmektedir. Bu kapsamda 2022 yılında339 bin 449 ton katı atık elektrik enerjisine dönüştürülerek, 80 Milyon kW elektrik üretilmiştir. Bunun yanı sıra dönüştürülebilir atıklarda,10 bin ton kâğıt, cam, plastik, metal gibi atıklar tekrar ekonomiye kazandırılmıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak insanı merkez alan ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına çalışmalarımız tüm hızıyla artarak devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.