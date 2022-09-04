Sakarya'da ‘PSB Anatolia’ kapılarını açıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla 7-10 Eylül tarihleri arasında bu yıl 5.’si gerçekleştirilecek PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’nın basın lansmanı yapıldı.SAKARYA (İGFA) - Sektörün en büyük açık hava fuarına ev sahipliği yapacak Sakarya, 7-10 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar’da 5.’si gerçekleştirilecek PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’nın basın toplantısını gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra programda Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, birlik ve kooperatif başkanları, Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, basın mensupları ve davetliler yer aldı.

Önemli fuara ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile geitren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya’mız coğrafi konumu sayesinde bitki türü çeşitliliği ve endemizm açısından ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra şehrimiz; üretim potansiyeli, ticari tarihi, doğa ve turizm değerleri, beşeri mozaiği, kültürel canlılığı ile dünya şehri olmaya adaydır. Bu hedefimiz, iddiamız sahip olduğumuz avantajlardan, hemşerilerimizin enerjisinin aktif bir şekilde değerlendirmeye müsait olmasından kaynaklıdır” dedi.

GÜÇLÜ ÜRETİM ŞEHRİ

Gelişen teknolojinin şehirleşmeyi de artıran bir yanı olduğunu dile getiren Yüce, “Bu artış sebebiyle mimari anlayışta peyzaj önemli bir yer tutmaktadır. Dünyada da süs bitkisi talebi hızla artıyor. Avrupa ülkeleri de artık bu talebi karşılayamıyor. Ülkemizde de süs bitkisi yetiştiriciliği eskiye göre bir ivme kazanmış durumda. Sakarya gibi ekolojisi çok uygun bir üretim sahamız var. Dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliğinde altyapısı yeterli şirketlerimiz var. Kooperatiflerimiz ve üreticilerimiz ile dayanışma halinde, Avrupa standartlarında, kaliteden ödün vermeden, planlı üretim yaparak, ihracatımızı artırabiliriz. Elimizdeki bu ekolojik ve teknik avantajları kullanabilirsek hatta kooperatiflerimiz eliyle ciddi bir organizasyon kurabilirsek güçlü bir üretim şehri olabiliriz” ifadelerini kullandı.

40 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Toplam 60 bin metrekare açık alanda, 200'ün üzerinde firma ve 40 bini aşkın ziyaretçiye kapılarını açacak uluslararası fuarın yeni ticaret fırsatları da oluşturacağını belirten Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman da, "200’ü aşkın firmamız yer alacak. 7 farklı konferansımız olacak. Fuarımızın arka kısmında iş makinaları alanını da bu yıl harekete geçiriyoruz. Şu anda 18 üniversitemizin ziraat ve orman fakültelerinden yarışacak öğrenci arkadaşlarımız olacak. Yaklaşık 60 bin metrekare alanda fuarımız gerçekleştirilecek. Her geçen yıl üzerine koyarak ilerliyoruz. Şehrin dinamiklerinin harekete geçmesiyle bunlar başarılabiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce başta olmak üzere SATSO Başkanımız Akgün Altuğ’a, Orman Bölge Müdürümüz Ziya Polat’a, ilçe belediyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bu arada Sakarya’da sektörün her geçen gün kalitesinin arttığını, istihdama önemli katkı sunduğunu ifade eden SATSO Başkanı Akgün Altuğ, üretim açısından herhangi bir problemleri olmadığını belirterek, "Ürünün pazarlanması anlamında da bu fuar oldukça önemli. Aynı zamanda bu fuar Sakarya’yı sektörün üssü haline getirecek. Bu konuda bizim için çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah sektörümüz için hayırlı olur” dedi.

