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Sakarya'da istiridye mantarı üretilecek tesiste çalışmalar başladı

EKONOMİ 16.10.2022, 13:42
Sakarya'da istiridye mantarı üretilecek tesiste çalışmalar başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin istiridye mantarı üreteceği tesiste çalışmalar başladı. Temel serimi tamamlanan proje tamamlandığında Büyükşehir’in mantar üretim kapasitesi yıllık 50 tona çıkacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Sakarya Nehri kenarında inşa edeceği istiridye mantarı üretim tesisinde çalışmalar başladı. Başkan Ekrem Yüce’nin müjdesini paylaştığı proje 2 bin 200 metrekare alan üzerinde hayat bulacak.

YILDA 50 TON MANTAR ÜRETİMİ

Tesisin içerisinde idare ofisi, malzeme ve paketleme odaları, soğuk hava deposu da yer alacak. Üretilen mantarlar marketler, satış noktaları ve esnaflar vasıtasıyla vatandaşlarla buluşacak. Büyükşehir hayata geçirdiği yeni projeyle mantar üretim kapasitesini artıracak ve yılda yaklaşık 50 ton mantar üretimi yapacak kapasiteye ulaşacak.

112 metrekarelik 5 adet tam otomasyonlu üretim odalarının yer alacağı tesiste toplamda 560 metrekarelik kapalı üretim alanı oluşturulacak.

Yılda 4’er sefer yapılacak üretimlerde toplam 200 ton kompost üzerinden yaklaşık 40ton istiridye mantarı üretilmesi hedefleniyor. Üretim odaları da uzaktan kontrollü otomasyonlara bağlı hassas sensörlerle çalışacak. Tarımın teknolojiyle buluşacağı projede temel serimi tamamlandı. Üretimlerin yapılacağı alanlarda kısa süre içerisinde tamamlanacak.

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