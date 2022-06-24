Sakarya'da her atık ekonomiye kazandırılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen SEKAY, kurulduğu günden bu yana 179 milyon 207 bin kWh elektrik enerjisi üreterek, 110 bin kişinin günlük elektrik tüketimini tek başına ekonomiye kazandırdı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından atıkların bertarafı için hayata geçirilen SEKAY projesi ile çöpten elektrik enerjisi üretimi devam ediyor.

Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak, tüketim kültürünün neden olduğu olumsuzlukları minimum seviyeye indirmek ve dünyanın içinde bulunduğu enerji kıtlığında ülkeyi dışa bağımlılıktan kurtarmak adına inşa edilen Sakarya Katı Atık Entegre Tesisinde bugüne dek 179 milyon 207 bin kWh elektrik enerjisi ekonomiye kazandırıldı. Ayrıca cam, metal, kağıt ve plastik atıklar da ayrıştırılarak hammadde olarak ikinci kez tüketime kazandırılıyor.

Sakarya’da sokaklarda bulunan her çöp tenekesine bırakılan çöp bu tesise gelerek geri dönüşümün bir parçası oluyor.Tesise 16 ilçeden günlük toplam bin ton çöp geliyor.

Sıfır atık projesi kapsamında hayat geçirilen Katı Atık Entegre Tesisi ile bir yandan enerji üretilerek bir yandan da üretim döngüsüne tekrar kazandırılan hammadde ile şehrin katma değer üretimi artıyor.

Gelen çöplerin yüzde 30’luk kısmı zemini mebran ve dere çakılı ile örtülü olan düzenli depolama sahasında muhafaza edilip çürütülerek borularla metan gazı elde ediliyor. Zeminde serili olan mebran ve dere çakılı sayesinde toprağa sızıntı engellenerek çöpün toprağı ve dolayısı ile çevreyi kirletmesi engelleniyor. Kalan yüzde 70’lik kısımdan ayrıştırılan cam, kâğıt, metal ve plastik geri dönüşüm ile hammadde olarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

110 BİN KİŞİNİN ELEKTRİĞİ BÜYÜKŞEHİR’DEN

İnsanı merkeze alan bir anlayışla hareket eden, çevre projeleriyle ülkenin örnek gösterilen belediyelerinden biri olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SEKAY projesi ile14,04 MW/h üretim kapasitesi ile bugüne dek 179 milyon 207 bin kWh elektrik enerjisini çöpten üretti. 110 bin kişinin günlük elektrik enerjisi tüketimini karşılayan tesis, fosil yakıtların çevre kirliliğine neden olarak ürettiği enerjiye oranla karbon emisyon salınımını asgari seviyelerde tuttuğu için oldukça çevreci bir üretim modeli. Doğaya atılmayarak çöp kutusuna atılan her atık tesiste işlenerek hayata ekonomiye kazandırılıyor.