Sakarya çilekte üretim rekoru bekliyor

Sakarya'a çilek hasadına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, traktörle toprağı işledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde zirvelerdeki yerini sağlamlaştırıyor.

Pamukova Bakacak’ta hayata geçirilen çilek üretim tesisini ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, çilek hasadına katıldı. Traktörün başına geçen Başkan Yüce, “Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Üretimin en başından beri tarlada, toprağın içindeydim. Rabbim toprağımızın bereketini artırsın” diye konuştu.

Pamukova Bakacak’ta hayata geçirilen çilek üretim merkezinde üretilen birinci sınıf albion çileklerin piyasada gördüğü yoğun talebe karşı Başkan Ekrem Yüce’nin talimatlarıyla üretim alanı iki katına çıkarılmıştı.

İkinci ekim alanı olan 20 dönüm alanda toprak işleme çalışmaları tamamlandı ve sedde işlemlerine başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmalara katılan Başkan Yüce ayrıca üretim alanına ziyarette satış ofisi, soğuk hava deposu, paketleme alanı, çocuk oyun parkı ve dinlenme alanlarının yapılması talimatları verdi.

TÜKETİCİDEN TAM NOT

Çilek hasadına katılan Başkan Ekrem Yüce, “Pamukova’daki çilek çiftliğimizde yapılacak yeni düzenlemelerimizin yerlerini inceledik, çileklerimizden topladık. Sakarya’mızı tarımda sembol haline getirmek adına verimli topraklarımızı iyileştirilmiş üretim ve toplama tekniklerimizle en iyi şekilde kullanıyoruz. Üretimimiz şimdiden hayırlı ve bereketli olsun. Tesisimiz 7’den 70’e tüm vatandaşların ziyaret etmesinin yanı sıra yurt dışından da birçok yatırımcıya ilham kaynağı oluyor. Burada ürettiğimiz çileklerimiz ise tüketiciler tam not alıyor. Çileklerimize piyasada yoğun bir talep var. Bizlerde taleplere karşılık vermek adına üretim alanımızı arttırdık. Bu kapsamda ikinci ekimlere hazırız. İnşallah bu yıl rekor üretim gerçekleştireceğiz” diye konuştu.