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SAHA Expo'da Coşkunöz ilgisi

EKONOMİ 28.10.2022, 13:43
SAHA Expo'da Coşkunöz ilgisi

Coşkunöz Savunma ve Havacılık Grubu, ‘Saha Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda büyük ilgi gördü. Fuarda grup şirketlerinden Coşkunöz Savunma ve Havacılık (CSH) ile UAVERA, geliştirdikleri son teknoloji ürünleri ve havacılık alanındaki kabiliyetlerini sergiledi.BURSA (İGFA) - Yerli ve milli savunma sistemlerinin en yeni modellerinin sergilendiği Saha Expo Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 25-28 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayiinden yüzlerce firmanın katıldığı fuarda, Coşkunöz’e ait büyük stant alanında holdingin savunma-havacılık alanında faaliyet gösteren şirketleri Coşkunöz Savunma ve Havacılık (CSH) ve UAVERA’nın yanı sıra mesleki eğitim alanında projeler yürüten Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV) da yer aldı.

Yerli ve yabancı yüzlerce firmanın bir araya geldiği fuarda; havacılıkta çözüm ortağı olma konusunda kabiliyetlerini sergileyen CSH ve UAVERA fuarın son gününe kadar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Standı Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, SSB Başkanı İsmail Demir ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile birçok ziyaretçi ve firma yetkilisi ziyaret etti.

Fuarda mesleki ve iş dünyasına yönelik eğitim ve projeler yürüten Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV) de yer aldı. Vakıf yetkilileri ziyaretçilere çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çok sayıda katılımcının ziyaret ettiği stantta Coşkunöz Savunma ve Havacılık İnsan Kaynakları birimi de ziyaretçilere kariyer fırsatları ve genç yetenek programlarıyla ilgili şirkette kariyer yapmak isteyen kişilerin de iş başvuruları alındı.

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