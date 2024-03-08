Sağlıkta yenilikçi çözümleriyle Türk medikal sektöründe parlıyor

Ulumed Medikal’in Genel Müdürü Gülçin Ulubaş, medikal ve tıbbi cihaz sektörleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.BALIKESİR (İGFA) - Medikal ve tıbbi cihaz alanında yüzde 100 yerli sermayeye sahip olan Ulumed Medikal, sağlık sektöründe yüksek teknolojiyle üretilen ürünleriyle hem ülke içinde hem de ihracat hacmini genişleterek dünya genelinde sağlık sektörüne katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Ulumed Medikal Genel Müdürü Gülçin Ulubaş, üretimin sağlık sektörünün ihtiyaçlarını karşılayarak Türkiye’nin ihracatına katkı sağlamanın ve yerli ürünlerimizin dünya çapında talep görmesinin gurur verici olduğunu vurguladığını belirterek, "Bu başarı, ülkemizin tanıtımının farklı sektörlerde de yer almasının önemini ve teknolojimizin geldiği son noktanın göstergesidir.” dedi. Şirket olarak ürettikleri ürünlerde uzman ve yüksek kaliteli bir üretim ekibine sahip olduklarını belirten Gülçin Ulubaş, amaçlarının klinik kanıtı yüksek ürünler ve cihazlar üreterek hekimlerimize hastaların tedavi süreçlerine fayda sağlamak olduğunu söyledi.

İnovasyonun ve kalitenin önemine vurgu yapan Ulubaş, “İstanbul’da hayata geçirecekleri yeni fabrika ile ürün yelpazesini genişletmeyi önceliklendirdiklerini ve bu yeni projelerle ortopedi, plastik cerrahi, dermatoloji tedavileri ve medikal estetik alanlarında yenilikçi çözümler sunacaklarını” ifade etti.

Ulubaş, “Üretici kimliğimizin ihracata katkısının yanı sıra, iç pazarda da hekimlerimize alanında uzman ürün sorumluları ile yüksek marka bilinirliğini sağlayarak Türk Tıbbı ve hastalara uzun yıllar çözüm önerileri sunmayı amaçlıyoruz.” şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.