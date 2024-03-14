“Sağlık çalışanlarının fedakarlığı, her takdirin üzerinde”

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık; “14 Mart Tıp Bayramı” dolayısıyla bir açıklama yayınladı.

Erdoğan DEMİR / KIRKLARELİ (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık’ın 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı açıklaması şöyle; “İnsanların doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerindenen önemlisi sağlıklı yaşam hakkıdır.Bu nedenle yaşadığımız çağda tüm insanlara ulaşılabilir sağlık hizmeti verilmesi gelişmişliğin temel göstergelerinden biri olarak kabul görmektedir. İnsana hizmeti amaç edinerek bu uğurda büyük bir özveriyle çalışan gece gündüz demeden insanlara hizmet vermeyi, karşılaştıkları her türlü zorluğa rağmen mesleklerini özveriyle devam ettirmeyi kendilerine ilke edin sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri fedakârlık her türlü takdirin üzerindedir.

Büyük fedakârlık isteyen ve insan sağlığı gibi çok kutsal ve onurlu bir işe hizmet eden tıp camiası, bütün milletimizin gönlünde özel bir yere sahiptir. Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi nitelikli bir toplumun en önemli şartıdır. Hiç kuşku yoktur ki, bu anlamda doktorlarımız ve tüm sağlıkçalışanlarımız, fedakârlıkları ve meslek aşkları sayesinde, insanların yaşam kalitesini yükseltmede ve bu yaşam kalitesinin duraksamaya uğradığı hallerde hastalarını sağlığına kavuşturmak adına kutsal bir mümessil olarak bu önemli ve zor görevi üstlenmişlerdir.Sağlıklı bir yaşam bütün insanlığın en temel hakkı ve talebidir. İnsanların kaliteli ve mutlu bir yaşam sürmelerinin öncelikli şartı sağlıklı bireyler olmalarından geçer. Bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler, eğitimin artmasına, üretimin güçlenmesine, ülkenin kalkınmasına dolayısıyla toplumsal refahın artmasına önemli katkı sunar. Günümüzde insanoğlu modern tıbbın nimetlerinden faydalanırken bu yolda en büyük yardımcısı Sağlık Çalışanları olmuştur. Bu anlamda bir hastaneyi ele aldığımızda Hasta Bakıcısı’ndan, en üst seviyedeki Doktor’a kadar insana sıkıntı veren sağlık sorunlarının aşılmasında rol üstlenen kapsamlı yapıda, her Sağlık Çalışanı’nın önemli görevleri bulunmaktadır. Canımızı emanet ettiğimiz, sağlıklı toplumların oluşmasında emek veren sağlık personelinin hayatımızdaki yeri yadsınamaz.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle insanı yaşatmayı ve insanlığa nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bizlerin sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmesi için en güç koşullarda dahi sağlık hizmetlerinin her alanında fedakârca çalışan Hekimlerimizin ve sağlıklı bir toplum yaşatılmasında önemli katkıları olan tüm Sağlık Çalışanları’nın “14 Mart Tıp Bayramı”nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum”