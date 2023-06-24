Sabiha Gökçen'de bayram yoğunluğu

Okullarda yaz tatilinin başlaması ve bayram tatilinin 9 güne çıkarılması nedeniyle Şehrin Havalimanı Sabiha Gökçen’de turizm sezonu yoğunluğu başladı.İSTANBUL (İGFA) - 51 ülkede 154 destinasyonu birbirine bağlayan rotaya sahip İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) beklenen tatil yoğunluğuna karşı çeşitli önlemler aldı. 2023 yılının ilk beş ayında 14 milyon yolcu sayısına ulaşan İSG, bayram ve yaz tatili süresince de yolcularına rahat ve konforlu bir seyahat deneyimi sunabilmek için gereken planlamaları yaptı.

Yolcuların sorunsuz bir şekilde uçuş kapılarına ulaşmalarını sağlamak için terminal işletme biriminde ekstra personel planlaması yaptıklarını belirten Havalimanı CEO’su Berk Albayrak, güvenlik ve temizlik ekiplerine de ilave personel tedariği sağladıklarını belirtti.

Albayrak: “Terminalimizde yolcularımıza temas ettiğimiz her noktada kaliteli, hızlı ve konforlu hizmet sunmak, misafirlerimize mükemmel bir seyahat deneyimi yaşatmak en büyük hedefimiz. Tatil yoğunluğunu etkin bir şekilde yönetmek için de gerek terminal içi operasyon ekiplerinde gerek güvenlik kontrol noktalarında ek personel görevlendirdik. Aynı zamanda operasyonel süreçlerimizi yapay zeka desteğiyle takip ediyoruz. Kalabalık oluşan alanlara anında müdahale edip destek ekipleri yönlendiriyor, süreçleri hızlandırıyoruz’’ şeklinde konuştu.

“Bu yıl yaz sezonunun başlangıcı, bayram tatili ve hac dönüşü ile birleşiyor. Havalimanı operasyonlarımız için bu birleşimden doğacak yoğunluğu iyi yönetebilmek adına gereken tüm önlemleri almış bulunuyoruz” diyen Albayrak; “Dijital çözümlerimizle, yolculuk öncesi işlemleri daha hızlı ve kolay hale getiriyoruz. Misafirlerimiz Sabiha Gökçen Mobil Uygulaması’ndan tüm uçuş bilgilerini anlık takip edebilirken, terminalimizde bulunan self servis kioskları ile check-in işlemlerini yapabilir, çipli pasaportları ile Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi’ni kullanarak sıra beklemeden pasaport işlemlerini tamamlayabilir” dedi.

Tatil sezonunu yeni destinasyonlarla da desteklediklerini belirten Albayrak, Haziran 2023 itibariyle Şehrin Havalimanı’ndan İngiliz hava yolu British Airways ile Londra Heathrow Havalimanı’na, Yunanistan’ın Rodos ve Midilli havalimanlarına, Ürdün’de Amman ve Rusya’da Kazan havalimanlarına toplamda beş yeni yurt dışı rotası eklediklerini ifade etti. Albayrak “45 havayolu ile 51 ülkede ulaşım sağladığı destinasyon sayısını 154’e ulaştırdık” dedi.