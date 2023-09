Sabancı’dan ‘kanatlandıran’ girişimcilik programı

Sabancı Topluluğu tarafından, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunma amacıyla hayata geçirilen Sabancı ARF Almost Ready to Fly Girişim Hızlandırma Programı’nın ikinci dönemi başladı.“Enerji ve İklim Teknolojileri”, “İleri Malzeme Teknolojileri”, “Dijital Teknolojiler” ve “Sağlık Teknolojileri” olmak üzere 4 ana başlıktaki iş fikirlerinin değerlendirme kapsamında alındığı ikinci dönem programına 500’ün üstünde girişimci başvuruda bulundu.

Bu dönem kriterlere uygun başvurularda, geçtiğimiz döneme göre yüzde 16’lık bir artış yaşanırken, yapılan değerlendirmeler sonucunda Sabancı Topluluğu içinden 3 (Casper, Farm in Globe, WeCare), Topluluk dışından ise 10 (Bomensoft, DATASCOPE.AI, Myconom, NANOTerial, Rumitech, Smellive, Smyrna Sensor, U Look So Good, Uptechlabs, WearTechClub) olmak üzere toplam 13 girişim programa kabul edildi. 10. haftada yapılacak program ara değerlendirmesi ‘Flight Check’te global girişimcilerin de programa dahil edilmesi planlanıyor.

Yüz yüze oryantasyon süreçlerinin tamamlandığı ikinci dönem kapsamında, girişimciler yıl sonuna kadar Sabancı Holding’in İstanbul’daki merkezi Sabancı Center’da kendilerine özel olarak hazırlanan alanda çalışmalarına devam edecekler. Sabancı Topluluk şirketlerinden gönüllü olarak programa dahil olan inovasyon mentorları, bugüne kadar edindikleri tecrübeleri girişimcilerle paylaşacak. Ayrıca girişimlere ürün ya da hizmet prototiplerini geliştirmek, ilk müşteri bağlantılarını yapmak veya kestikleri fatura sayısını artırmak için 30’ar bin dolarlık nakit destek imkânı da sağlanacak.

150 BİN DOLARA KADAR TOHUM YATIRIMI ALACAKLAR

Girişimler Aralık 2023’te düzenlenecek final gününde ise projelerini Yatırım Jürisi’ne sunacaklar. Yatırım almaya hak kazanacak girişimcilere, 150 bin dolara kadar Sabancı ARF Almost Ready to Fly tohum desteği verilecek.