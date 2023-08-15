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Rüzgar enerjisine dayalı yeni alanlar belirlendi
EKONOMİ 15.08.2023, 12:00
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 17 ildeki 29 araziyi rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı ilan etti.ANKARA (İGFA)- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ile ilgili ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.
Buna göre, aralarında Adıyaman, Malatya, Çankırı, Kütahya gibi 17 ildeki rüzgar enerjisine dayalı 29 alan belirlendi.
Söz konusu kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.
Bakanlığın YEKA ilanı listesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|1
|3
|2. Alanyaspor
|1
|3
|3. Kasımpasa
|1
|3
|4. A.Demirspor
|1
|3
|5. Fenerbahçe
|1
|3
|6. Beşiktaş
|1
|3
|7. Trabzonspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Konyaspor
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Sivasspor
|1
|1
|12. Galatasaray
|1
|1
|13. Kayserispor
|1
|1
|14. Ankaragücü
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Rizespor
|1
|0
|17. Antalyaspor
|1
|0
|18. Karagümrük
|1
|0
|19. Başakşehir
|1
|0
|20. Pendikspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Çorum Belediyespor
|1
|3
|2. Adanaspor
|1
|3
|3. Manisa FK
|1
|3
|4. Gençlerbirliği
|1
|3
|5. Şanlıurfaspor
|1
|3
|6. Bodrumspor
|1
|3
|7. Eyüpspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|1
|3
|9. Bandırmaspor
|1
|1
|10. Erzurumspor
|1
|1
|11. Altay
|1
|0
|12. Ümraniye
|1
|0
|13. Giresunspor
|1
|1
|14. Göztepe
|1
|0
|15. Keçiörengücü
|1
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Boluspor
|1
|0
|18. Kocaelispor
|1
|0
|19. Tuzlaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Newcastle
|1
|3
|2. Brighton
|1
|3
|3. M.City
|1
|3
|4. Arsenal
|1
|3
|5. Crystal Palace
|1
|3
|6. Fulham
|1
|3
|7. M. United
|1
|3
|8. Brentford
|1
|1
|9. Tottenham
|1
|1
|10. Bournemouth
|1
|1
|11. Chelsea
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. West Ham United
|1
|1
|14. Nottingham Forest
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. Wolves
|1
|0
|18. Luton Town
|1
|0
|19. Burnley
|1
|0
|20. Aston Villa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Rayo Vallecano
|1
|3
|4. Real Madrid
|1
|3
|5. Real Betis
|1
|3
|6. Valencia
|1
|3
|7. Cadiz
|1
|3
|8. Girona
|1
|1
|9. Las Palmas
|1
|1
|10. Mallorca
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Barcelona
|1
|1
|13. Getafe
|1
|1
|14. Sevilla
|1
|0
|15. Villarreal
|1
|0
|16. Deportivo Alaves
|1
|0
|17. Granada
|1
|0
|18. Almeria
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Celta Vigo
|1
|0
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