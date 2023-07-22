Rusya’ya domates ihracatında kota 500 bin tona çıktı

Türkiye’nin Rusya’ya domates ihracatında 350 bin ton olan kota 500 bin ton’a çıkarıldı.İZMİR (İGFA) - Rusya’ya domates ihracatında 350 bin ton kotanın dolduğunu dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kota artırma kararının tam zamanında alındığını ve sektöre ilaç gibi geldiğini kaydetti.

“Kota artırımıyla Türk domatesi Rus sofralarındaki yerini daha güçlü bir alacak” diyen Uçak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sonrasında artan kota bizleri mutlu etti. Geçtiğimiz yıllarda domates ihracatında lider olan Rusya Federasyonu kota sorunu nedeniyle 5. Sıraya kadar gerilemişti. Kota artırımıyla Rusya’ya domates ihracatımızın tekrar eski parlak günlerine dönmesini bekliyoruz. Domates ihracatında 2023 yılı için belirlediğimiz 500 milyon dolar hedefine ulaşmamızı sağlayacak bir karar” diye konuştu.