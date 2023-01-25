Rusyalı iş insanından Van'a yatırım... Rusya'daki tohumu Van'da üretecek

Vanlı iş insanı ve Siyasetçi Sercan Bayer'e ulaşan Rusya'lı Khazhmurad Akhtakhanov, Van iline yatırım yapmak için geldi.VAN (İGFA) - Rusyalı Khazhmurad Akhtakhanov, Van'da yatırım yapacağını duyurdu.

Kendisinin Çeçenistan asıllı Rus olduğnu belirten Khazhmurad Akhtakhanov, "Van'a tarım, hayvancılık ve dış ticaret için geldim. Van'ı çok beğendim. Ara ara burayı ziyaret ediyorum. Yatırım için uygun olan bir il. Bizlerde buraya güzel yatırımlar yapacağız. Van ili tarım ve hayvancılık alanında gelişmiş bir il. Bizlerde bu ilde yatırım gerçekleştireceğiz. Sercan Bayer'le iletişime geçerek, bu yatırımı birlikte değerlendirmek için çalışmalar başlattık. Van'da birçok işler yapacağız ama önce kendi hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

RUSYA'DA BULUNAN ISPANAK VE SARIMSAK TOHUMUNU VAN'DA ÜRETECEK

Khazhmurad Akhtakhanov, iddiaya göre; "Yani bu benim ana hedefim. Asıl amaç buraya en iyi 2 temayı getirmek. Bu Kazakistan'dan. Tarımda bir sansasyon başlatmak istiyorum. Rusya ile en iyi tohumları elde etmek istiyorum. Bu lyubash çeşididir, hepimiz sarımsağı biliyoruz. Elit tohumlar yetiştirmek için bu 2 konuyu burada geliştirmek istiyorum. Hem bölge hem de tüm devlet için seçkinler bu temayı geliştirebilir. Biri Kazakistan'da Ispanağı ve ikinci tohum Rusya'daki en iyi sarımsak çeşidi olmak üzere iki tür tohum başlatmak istiyorum. Eminim ki bu iki kültürün seçkinlerini ortaya çıkarırsak, o zaman bölgeye ve kendimize fayda sağlayacağız.Bu tohumlardan başlamak istiyorum. Bunlar en iyi tohumlar... Bu sarımsağı Orta Rusya yetiştiriyor. Bu tohumlardan daha iyi verim almak için 2 yılımıza ihtiyaç var" diye konuştu.

Van'da birçok işlere imza atan Sercan Bayer, "Ülkemize değer ve katkı sağlamak için sürekli yatırımcıları ilimize kazandırmak istiyoruz. Bu vesileyle, bizler ülkemize ve toprağımıza yatırımcıları teşvik ediyoruz. Üretecekleri ürünleri dünya geneline ithalat ve ihracat yapması davet ediyoruz. Rusya'dan bizimle iletişime geçen Khazhmurad Akhtakhanov'u Van iline gelmesini ve toprağının verimli olduğunu ifade ettik. Birçok tarım arazilerini gezerek verimli alanları seçtik. Umuyoruz ki bu girişim ülkemize, ilimize hayırlı olur. Bize ulaşan Rusya asıllı iş insanı ile birlikte yatırım gerçekleştireceğiz. Van merkezli ortak girişimli bir firma adı altında girişimde bulunduk. Bu girişimlerimiz ilimizin istihdamına olumlu katkı sunacaktır" dedi.