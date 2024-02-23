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Rusya, Asyalı şirketler için koordinasyon merkezi kurdu

EKONOMİ 23.02.2024, 18:11
Rusya, Asyalı şirketler için koordinasyon merkezi kurdu

Rusya-Ukrayna savaşı da dahil birçok gerekçeyle ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yönelik ambargoları ve diğer ekonomik kısıtlamaları ülke ekonomisinin büyümesini engelleyemedi.ANKARA (İGFA) - Rusya son olarak Çinli şirketler başta olmak üzere Asyalı tüm şirketlerin Moskova ile ticari bağlarını güçlendirmek için ‘Ulusal Koordinasyon Merkezi’ kurdu.

Rusya ekonomisi 2023 yılında yüzde 3,5’lik büyüme ile herkesi şaşırttı. Çünkü uzun süredir ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya’ya karşı ambargolar ve çeşitli ekonomik kısıtlamalar uyguluyor. Bu politikaların temelinde Rusya Ukrayna savaşı dahil birçok gerekçe bulunuyor. Batı, Rusya’ya askeri alanda olduğu kadar ekonomik alanda da zarar vermek isterken Rusya, ülkede Avrupalı ve ABD’li şirketlerin yerine Çinli ve diğer Asyalı ülkelerin şirketlerini konumlandırıyor. Bu süreci hızlandırmak için Moskova’da ‘Ulusal Koordinasyon Merkezi’ kuruldu.

ABD VE AVRUPA İLE TİCARET ÇÖKTÜ

Eurostat'ın istatistiklerine göre, AB'den Rusya'ya ihracat yaklaşık yüzde 40 oranında düştü. Avrupa, Rus hidrokarbonlarına bağımlılığını en aza indirmek, önümüzdeki birkaç yıl içinde sıfıra indirmek için çaba harcıyor. ABD ile Rusya’nın ticaret hacmi de birkaç kat azaldı. Washington da Rusya'dan ithalatı en aza indirmeye çalışıyor. Örneğin Rusya’dan uranyum ithalatına yasak getirildi. Washington yönetimi, uzay roketleri için Rus motoru alımını durdurma niyetini de açıklamıştı.

Asyalı ve Orta Doğulu şirketler, Rus ortaklarıyla işbirliği nedeniyle ABD yaptırımlarıyla karşılaşma riski altında bulunuyor. Rusya'nın Asyalı muhatapları döviz transferleri, hava ve kara ulaşımı, ABD'nin ikincil yaptırımları gibi konularda sorunlar yaşıyor. Çin atasözündeki gibi ‘su her zaman yolunu buluyor’ ve 140 milyonluk Rusya pazarına girmek isteyen Çinli, Hintli, Arap ve Türk firmalar Rusya'da yatırıma devam ediyor. Üstelik Batılı şirket ve markaların bu pazardan çıkışından faydalanarak yeni ortaklıklar geliştiriyor. Örneğin, bir Çinli yatırımcı "Batı'nın Rusya'da bizim için bıraktığı boşlukları dolduracağız" diyor. Bu Çinlinin şirketi, şu anda büyük bir Çinli otomobil üreticisinin, bir zamanlar Avrupalı bir otomobil devine ait olan bir Rus fabrikasında üretim yapmasına yardımcı oluyor. Resmi verilere göre, 2023 yılında Asya ile ticaret ve iş birliği, Rusya'nın dış ticaret cirosunun yüzde 70'ini aştı.

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