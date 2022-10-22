RUMELİSİAD’da Başkan Zarif Alp güven tazeledi

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD’ın seçimli Olağan Genel Kurulu’nda yeniden koltuğa aday olan mevcut Başkan Zarif Alp, oybirliğiyle güven tazeledi.BURSA (İGFA) - Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği’nde (RUMELİSİAD), seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. RUMELİSİAD’da 2022-2024 dönemi için yeniden başkanlığa aday olan mevcut Başkan Zarif Alp, oy birliğiyle tekrardan seçilirken, RUMELİSİAD’ın yeni dönemde de başkanlığını yürütecek.

Derneğin 9’uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı RUMELİSİAD Konağında gerçekleştirildi. 2022-2024 dönemi yeni yönetim kurulunun belirlendiği genel kurulda, RUMELİSİAD’ın geçmiş dönemdeki çalışmalarının yer aldığı film gösterimi gerçekleştirilirken, Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporları Genel Kurula sunularak ibra edildi.

Ayrıca 2022-2024 dönemi tahmini bütçe genel kurula sunulurken, oy birliğiyle kabul edildi.

GELECEĞE TAŞIMAYA DEVAM

Genel Kurulun ardından üyelere bir konuşma yapan Başkan Zarif Alp, RUMELİSİAD’ın her geçen gün büyüyen çok güçlü bir aile olduğuna vurgu yaparak, üstlendikleri bu sorumluluğun bilinciyle Bursa’ya, ülkemize ve Balkanlara değer katacak çalışmalara kararlı bir şekilde devam edeceklerini kaydetti. Yeni dönemde de çok çalışmaya ve değer üretmeye öncelik vereceklerini aktaran Alp, RUMELİSİAD’ı en iyi şekilde geleceğe taşıma gayesinde olacaklarını kaydetti. Özellikle uluslararası projelerle birlikte üyelere katkı sağlayacak çalışmalara yoğun bir şekilde devam edeceklerini belirten Alp, kendilerine bu görevi layık gören tüm üyelere tekrardan teşekkürlerini iletti.

İŞTE YENİ YÖNETİM

RUMELİSİAD’ın Zarif Alp Başkanlığındaki 2022-2024 dönemi yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor: Zarif Alp, Ali Mutlu, Murat Evke, Abidin Şakir Özen, Ersin Birnican, Ebru Yıldırım, Erhan Adalıer, Fahrettin Arabacı, Naime Kaşmer, Sebahattin Fazlıoğlu, Pınar Özkeserli, İlhan Altay, Suat Çokkardeş, Ali Kaan Çiftçi, Hakan Tezelli, Engin Morina, Mümin Dönmez, Melek Ulubay, Erkut Ocak, Anıl Okan Şen, Metin Yaran, Sedat Atkın, Eliz Güney, Ece Çetinkaya, Buğra Artıç, Yusuf Levent Uğurlu, Ozan Deveci, Mert Batut, Gürol Ferik, Tamer Esigül, Gökhan Molla, Ayhan Üstünel, Serhat Ademoğlu, Nezih Bağcı, Halil Bedzeti, Gazanfer Özen, Hasan Durmayaz, Hasan Öztürk.